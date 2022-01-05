В текущей ситуации важно сохранить имеющееся доверие между населением и властью – Талгат Калиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В текущей ситуации важно сохранить имеющееся доверие между населением и властью и дать протестующим ощущение реального диалога. Такое мнение касательно сложившейся ситуации в стране выразил директор ТОО «Институт прикладных этнополитических исследований» Талгат Калиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Попытка нефтегазового сектора двукратно повысить цены на газ спровоцировала протесты сначала в Жанаозене, после чего к ним стали присоединяться другие населенные пункты региона, а далее - по цепочке и жители других областей. И если изначально требования ограничивались возвращением цены на газ на прежний уровень, то теперь высказывается возмущение общим ростом цен, периодически переходя на политические лозунги. По сути, речь идет о процессе массовой мобилизации путем консолидации разных категорий накопленного протеста. Прежде дольщики не поддерживали протест многодетных, а вместе они не понимали требований нефтяных рабочих, но включение механизма консолидации было неизбежным и прогнозируемым. Обрушившийся на мир карантинный кризис нанес удар по благосостоянию доброй половины человечества, в результате чего любое повышение цен неизбежно будет иметь болезненный эффект», - написал в своем канале Telegram Талгат Калиев.

Однако, по его словам, природа протеста обусловлена не столько ухудшением социального самочувствия населения, а пониманием того, что большая часть копившихся на протяжении длительного времени проблем носит явно рукотворный характер, их вполне можно было избежать.

«Достаточно вспомнить поручения еще Президента Назарбаева о строительстве четвертого НПЗ, которое исполнители умудрялись благополучно саботировать каждый раз. На этом фоне стенания о 90-процентном износе оборудования газоперерабатывающего завода выглядят, откровенно говоря, не совсем оправданно. Кто мешал провести реконструкцию или даже построить новый на протяжении десятилетий астрономических цен на нефть? Эти инвестиции были бы оправданнее покупки румынского НПЗ или объектов в Грузии. Но даже если не обращаться к ошибкам прошлого, то ведь и в этот раз реакция населения на двукратное повышение цен на газ была легко прогнозируемой, и этот ключевой фактор был откровенно проигнорирован. Возможно, потому что экономический блок привык относиться к экономике с технократических позиций как к науке о цифрах, в то время как экономика относят к сфере гуманитарной науки о хозяйственных взаимоотношениях между индивидами. И человеческий фактор в экономике, как и реакции населения, уровень доверия в обществе носят характер ключевых факторов. Возможно, оттого многие программы и не приносят должного эффекта, поскольку не учитывают поведенческие реакции, стереотипы и мотивацию граждан, а носят исключительно арифметический характер, уложенных в разработанные чужими экспертами формулы цифр и статистических показателей», - считает Талгат Калиев.

Как отметил спикер, причиной недовольств являются и искусственные монополии.

«Учитывая региональную и отраслевую близость, очевидно, что выступающие против повышения цен на газ могут быть хорошо осведомлены о реальных механизмах ценообразования и иметь полный список бенефициаров и посредников. Но главным образом, как в Казахстане, так и в России политическая наука, призванная прогнозировать подобные процессы, носит скорее реактивный, чем проактивный характер, и вместо привлечения к процессу подготовки решений рассматривается ответственными лицами как сервисная служба на предмет обоснования принятых… В текущей ситуации важно сохранить еще имеющееся доверие между населением и властью и дать протестующим ощущение реального диалога. Сложность заключается в том, что в условиях долгого отсутствия прямых выборов, многие чиновники привыкли к кабинетному формату работы и не имеют практических навыков взаимодействия с населением, о чем красноречиво свидетельствуют оговорки чиновников», - отметил он.

По его словам, безусловно, в отношении нарушителей общественного порядка, поджигателей автомашин и провокаторов необходимо применять жесткие санкции, но с мирными протестующими, коих подавляющее большинство, диалог неизбежен.

«Но здесь нужны профессиональные переговорщики, чиновники, умеющие принимать на себя ответственность и решения без оглядки на начальство. Много ли у нас таких? Или всем нужно ориентироваться на режим ручного управления Президента? Ведь до появления ночного твита, похоже, выступление в Жанаозене никто всерьез и не воспринял… А прозвучавший на следующий день совет недовольным пересесть на общественный транспорт или ссылки на рыночные механизмы ценообразования отдавали определенной долей снобизма и выглядели достаточно оскорбительно. Тогда как «намыс» для казахов стоит на первом месте и шутки с ним являются непростительной ошибкой», - добавил Талгат Калиев.



