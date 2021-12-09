В текущем году в Казахстане протестируют национальную цифровую валюту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В текущем году в Казахстане будет реализован пилотный проект по внедрению национальной цифровой валюты. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный Банк активно реализует программу развития цифровой инфраструктуры финансового сектора и внедрения финансовых инноваций. Одной из ключевых инициатив текущего года является пилотный проект по внедрению национальной цифровой валюты - Цифрового тенге. Проект реализуется совместно с участниками финансового рынка и международными партнерами. Сегодня в мире изучением вопроса выпуска и оборота национальных цифровых валют активно занимаются», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

Было отмечено, что фокусом исследований Национального Банка в 2021 году стали аспекты розничной цифровой валюты Центрального банка.

«В настоящее время завершена разработка прототипа платформы цифрового тенге, проведена серия обсуждений с участниками рынка и международными организациями, промежуточные результаты пилотного проекта презентованы на IX Конгрессе Финансистов Казахстана.15 декабря 2021 года будет опубликован итоговый доклад по результатам пилотного проекта», - уточнил Ерболат Досаев.

Глава Нацбанка также добавил, что по поручению Главы государства Национальный Банк до 1 июля 2022 года разработает модель принятия решения о внедрении цифрового тенге с оценкой выгод и издержек. В декабре 2022 года будет выработано итоговое решение о необходимости внедрения цифрового тенге.