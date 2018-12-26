В текущем году Казахстан добудет рекордное количество нефти - Канат Бозумбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В текущем году Казахстан добудет рекордные 90,3 млн тонн нефти. Об этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев на брифинге в СЦК, подводя итоги работы за год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году Казахстан добудет рекордные 90,3 млн тонн, это 104,7% к 2017 году», - сказал Канат Бозумбаев.

В 2017 году добыча, согласно озвученным данным, составила 86,2 млн тонн.

«Добыча нефти по трем крупным проектам составит 53,9 млн тонн, в том числе на месторождении Кашаган - 13,2 млн тонн, что составит 120% к плану 2018 года, на Тенгизе - 28,6 млн тонн, что составит 103,3% к плану 2018 году, на Карачаганаке - 12,1 млн тонн, что составит 100,8% к плану 2018 года», - уточнил Канат Бозумбаев.

Как сообщил глава Минэнерго, экспорт нефти составит 71,5 млн тонн, или 102,4% к 2017 г.

Объем переработки нефти составит 16,1 млн тонн с ростом 8% к 2017 году.