В течение трех дней можно получить статус «кандас»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – НАО «Фонд Отандастар» выпустило серию видеороликов по разъяснению требований миграционного процесса кандастар, переехавших в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Этнические казахи, переехавшие в Республику Казахстан, для получения статуса «кандас» должны подать заявление в ЦОН по месту жительства. Статус «кандас» присваивается сроком на один год и прекращается с получением гражданства в РК.

Для получения статуса «кандас» к заявлению специального образца необходимо приложить следующие документы:

- автобиография (в произвольной форме);

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (с нотариально заверенным переводом).

В случае, если национальность не указана в документах, подтверждающих личность, необходимо предоставить иной документ, подтверждающий национальную принадлежность.

Рассмотрение документов и присвоение статуса «кандас» осуществляется в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления. А в случае наличия у заявителя ИИН общий срок рассмотрения осуществляется до трех рабочих дней.

По дополнительным вопросам можно обратиться в колл-центр НАО «Фонд Отандастар» по бесплатному номеру 1404.

Напомним, более 1,8 тыс этнических казахов получили статус «кандаса» с начала 2022 года.



