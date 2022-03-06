В течение трех дней можно получить статус «кандас»
Этнические казахи, переехавшие в Республику Казахстан, для получения статуса «кандас» должны подать заявление в ЦОН по месту жительства. Статус «кандас» присваивается сроком на один год и прекращается с получением гражданства в РК.
Для получения статуса «кандас» к заявлению специального образца необходимо приложить следующие документы:
- автобиография (в произвольной форме);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (с нотариально заверенным переводом).
В случае, если национальность не указана в документах, подтверждающих личность, необходимо предоставить иной документ, подтверждающий национальную принадлежность.
Рассмотрение документов и присвоение статуса «кандас» осуществляется в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления. А в случае наличия у заявителя ИИН общий срок рассмотрения осуществляется до трех рабочих дней.
По дополнительным вопросам можно обратиться в колл-центр НАО «Фонд Отандастар» по бесплатному номеру 1404.
Напомним, более 1,8 тыс этнических казахов получили статус «кандаса» с начала 2022 года.