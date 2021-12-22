В течение семи часов нашли пропавшего 12-летнего мальчика в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области 12-летний мальчик, поссорившись со своей мамой в больнице, сбежал от нее. Ребенка нашли спустя семь часов на остановке возле спорткомплекса в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 12-летний мальчик, проживающий в Зерендинском районе, 22 декабря около 12.00, находясь на приеме в здании медицинского диспансера Кокшетау, убежал от матери.

«В этот же день около 19:00 пропавший несовершеннолетний Болат Бекдаулет был найден первым заместителем начальника управления полиции города Кокшетау Жанатом Шариповым и передан родителям. Мальчик, поссорившись с мамой, убежал. Ребенок найден на остановке возле спортивного комплекса «Бурабай». В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает», - пояснили в ведомстве.

В поисках несовершеннолетнего принимали участие более 150 сотрудников полиции, в том числе 11 сотрудников криминальной полиции, 23 сотрудника группы ювенальной полиции, участковые инспекторы и личный состав батальона патрульной полиции.



