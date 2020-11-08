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В течение месяца выманивала деньги гадалка-мошенница у жительницы СКО

8 Ноября 2020 17:45
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В течение месяца выманивала деньги гадалка-мошенница у жительницы СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жительница Петропавловска лишилась 150 тысяч тенге из-за своей доверчивости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, 27-летняя горожанка пришла в полицию, когда поняла, что стала жертвой мошенницы.

В течение месяца молодая женщина перечисляла деньги некой Фатиме, которая обещала снять с нее порчу и провести обряды, связанные с улучшением жизненной ситуации. Объявление гадалки увидела в интернете. Доверчивой девушке мошенница говорила, что на полпути останавливаться нельзя, все обряды надо довести до конца. Горожанка переводила ей на мобильный телефон и карточку деньги, которые нужны были якобы на покупку свечей, трав. В итоге сумма составила 150 тысяч тенге. Гадалка же исчезла и на связь выходить перестала.

Ранее в департаменте полиции сообщали, что с начала года в Петропавловске зарегистрировали около 300 случаев интернет-мошенничества.


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#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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