В течение ближайшего месяца вопросы дефицита воды в Астане будут решены - аким

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек обратился к жителям столицы из-за сложившейся ситуации с водой. Соответствующая видеозапись размещена на странице градоначальника в Instagram, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые жители Астаны! В последнее время активно поднимаются вопросы, связанные с дефицитом питьевой воды в городе. Действительно, такая проблема есть, связана с различными проблемами, во-первых, наш город растет, бурно развивается. Ежегодно рост населения города составляет 60-70 тысяч человек, это требует дополнительных объёмов воды. Кроме того, именно сейчас идут активно поливные работы, связанные с высокой температурой, вы знаете, что последнюю неделю ниже 30 градусов практически температура в городе не опускалась. Для решения этого вопроса еще в 2020 году начались проектные работы по нескольким сооружениям в городе. В том числе, то сооружение, где мы сейчас находимся - это насосная фильтровальная станция. Здесь строительные работы подходят к завершению. 1 этап завершится в этом месяце и мы получим тот необходимый объем - это 25-30 тысяч кубометров воды в сутки. Это тот дефицит, который сегодня в городе есть», - сказал Женис Касымбек.

По его словам, в августе завершится 2-я часть этого объекта и город получит дополнительно до 85 тысяч кубометров воды в сутки.

«Этого объёма будет достаточно для того чтобы обеспечить город стабильным водоснабжением в ближайшие 3-4 года. Кроме того, на следующей неделе завершится строительство водовода с Астанинского водохранилища. Этот объект даст нам надежность и соответствующее давление при подаче питьевой воды в город. Уважаемые жители города, ещё раз хотел бы сказать вам слова благодарности за понимание, за то терпение и хотел бы сказать, что в течение ближайшего месяца все вопросы, связанные с дефицитом воды в городе, будут решены», - сказал аким столицы.