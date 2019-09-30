В театре «Астана Балет» состоится премьера спектакля «Кончерто Барокко»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В театре «Астана Балет» прошел День открытых дверей. В рамках акции состоялась лекция по творчеству Джорджа Баланчина и показан отрывок из репетиции предстоящей премьеры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Спектакль был создан Джорджем Баланчини в Америке в 1941 году. Он использует музыку как свой основной импульс к движениям танцора. Его танцы не являются выражением сценического действия, а являются абсолютным отражением музыки. В «Кончерто Барокко» нет ни сюжета, ни персонажей, лишь музыка – ее физическое воплощение. Постановку одноактного балета осуществляет ученица самого маэстро – французский хореограф Нанетт Глушак»,- сказала ведущая солистка театра «Астана Балет», магистр искусствоведческих наук Диллара Шомаева.

Премьера состоится в рамках новой программы – «Вечер американской хореографии», где жителям и гостям столицы, помимо нового спектакля, представят уже полюбившиеся «Серенаду» Джорджа Баланчина и «Утерянные кумиры любви» Николо Фонте.

Спектакли покажут ‪4 октября в 19:30, ‪5 октября в 18:00.







