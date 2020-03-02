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В Тбилиси проводят дезинфекцию подземных переходов

2 Марта 2020 16:42
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В Тбилиси проводят дезинфекцию подземных переходов

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ - КАЗИНФОРМ - Дезинфекционные работы в 54 подземных переходах Тбилиси минувшей ночью провела компания «Тбилсервис групп». Об этом сообщила мэрия города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Грузия.

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Дезинфекцию провели с целью профилактики коронавируса по поручению мэра столицы. Работы проводились с использованием антисептических растворов.

Руководитель компании «Тбилсервис групп» Ромео Микаутадзе заявил, что дезинфекция подземных переходов будет проводиться в ближайшие дни по мере необходимости.

Накануне началась масштабная дезинфекция общественного транспорта, школ и детских садов Тбилиси. Для дезинфекции школ используются до 10 различных средств.

По решению Межведомственного координационного совета в государственных школах Грузии со 2 по 16 марта объявлены весенние каникулы, во время которых пройдут дезинфекционные работы.

Напомним, ко 2 марта коронавирус в Грузии был выявлен у трех человек – двух мужчин, побывавших в Иране, а также у молодой женщины, приехавшей из Италии.


Фото: tbilisi.gov.ge

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Ключевые слова: Грузия, Пневмония в Китае,
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