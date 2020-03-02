В Тбилиси проводят дезинфекцию подземных переходов
ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ - КАЗИНФОРМ - Дезинфекционные работы в 54 подземных переходах Тбилиси минувшей ночью провела компания «Тбилсервис групп». Об этом сообщила мэрия города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Грузия.
Дезинфекцию провели с целью профилактики коронавируса по поручению мэра столицы. Работы проводились с использованием антисептических растворов.
Руководитель компании «Тбилсервис групп» Ромео Микаутадзе заявил, что дезинфекция подземных переходов будет проводиться в ближайшие дни по мере необходимости.
Накануне началась масштабная дезинфекция общественного транспорта, школ и детских садов Тбилиси. Для дезинфекции школ используются до 10 различных средств.
По решению Межведомственного координационного совета в государственных школах Грузии со 2 по 16 марта объявлены весенние каникулы, во время которых пройдут дезинфекционные работы.
Напомним, ко 2 марта коронавирус в Грузии был выявлен у трех человек – двух мужчин, побывавших в Иране, а также у молодой женщины, приехавшей из Италии.
Фото: tbilisi.gov.ge
- Заявление из-за коронавируса сделали в аэропорту Алматы
- Синод Казахстанского Митрополичьего округа сделал заявление из-за коронавируса
- В Правительстве подтвердили вывоз масок за пределы Казахстана
- Должны дать возможность вернуться – Ералы Тугжанов о казахстанцах в Южной Корее
- Производство медицинских масок могут увеличить в Казахстане
- В МИИР прокомментировали информацию о заезде казахстанских машин в Китай
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана