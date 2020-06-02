В Тбилиси произошел взрыв на газозаправочной станции
ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ - КАЗИНФОРМ - В Тбилиси, на улице Элгуджи Амашукели, на плато Нуцубидзе, сегодня вечером произошел взрыв и пожар на газозаправочной станции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Новости-Грузия».
Как сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, в результате взрыва телесные повреждения получил один человек, он доставлен в больницу.
Находящийся на месте взрыва глава тбилисского управления Службы ЧС Отар Кереселидзе сообщил журналистам, что пострадавший мужчина был контактным, он получил повреждения средней тяжести.
Взрывной волной выбило стекла в домах и зданиях, расположенных возле заправки. Также на месте возник пожар, для тушения которого было мобилизовано шесть пожарно-спасательных групп. Пожар уже локализован. О причинах происшедшего пока не сообщается.
По данным с места событий, после взрыва возле газозаправочной станции произошел инцидент – ссора между проживающим по соседству мужчиной и представителями правоохранительных органов. В итоге мужчину вывели с территории, где произошел пожар.
Жильцы улицы Амашукели заявляют, что газозаправочная станция расположена слишком близко от жилых домов, по поводу чего они неоднократно протестовали и просили перенести заправку.
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