РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:31, 22 Май 2021 | GMT +6

    В «тайнике» пытался перевезти крупную партию наркотиков житель Актау

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жителя города Актау осудили за хранение и перевозку наркотических средств в особо крупном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

    22 февраля текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции в пассажирском поезде сообщением Алматы - Мангыстау установили и задержали 50-летнего жителя города Актау, который пытался перевезти в «тайнике» крупную партию марихуаны из города Шу до Актау.

    В ходе личного досмотра у мужчины была обнаружена 5-литровая канистра от антифриза, внутри которой тщательно упакованы вещества, имеющий специфический запах. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является марихуаной весом 1 кг 328 граммов.


    14 мая текущего года приговором суда города Кызылорды №2 правонарушитель признан виновным по части 4 статьи 296 УК РК за хранение и перевозку наркотических средств в особо крупном размере, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев.

    Отметим, что с начала 2021 года сотрудники департамента на транспорте на объектах железнодорожного и авиатранспорта страны выявили 184 наркоправонарушения. Из незаконного оборота изъято почти 30 кг различных видов наркотических средств.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Кызылординская область Борьба с преступностью Общество Суды Правоохранительные органы Мангистауская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Настоящее чудо: мальчик в Бельгии победил неизлечимую форму рака
    Сегодня, 18:29
    МИД ведет список тех, кто негативно отзывается о Казахстане
    Сегодня, 18:12
    МАГАТЭ даст рекомендации по выбору района размещения АЭС в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!