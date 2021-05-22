В «тайнике» пытался перевезти крупную партию наркотиков житель Актау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жителя города Актау осудили за хранение и перевозку наркотических средств в особо крупном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

22 февраля текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции в пассажирском поезде сообщением Алматы - Мангыстау установили и задержали 50-летнего жителя города Актау, который пытался перевезти в «тайнике» крупную партию марихуаны из города Шу до Актау.

В ходе личного досмотра у мужчины была обнаружена 5-литровая канистра от антифриза, внутри которой тщательно упакованы вещества, имеющий специфический запах. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является марихуаной весом 1 кг 328 граммов.

14 мая текущего года приговором суда города Кызылорды №2 правонарушитель признан виновным по части 4 статьи 296 УК РК за хранение и перевозку наркотических средств в особо крупном размере, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев.

Отметим, что с начала 2021 года сотрудники департамента на транспорте на объектах железнодорожного и авиатранспорта страны выявили 184 наркоправонарушения. Из незаконного оборота изъято почти 30 кг различных видов наркотических средств.