В Татарстане объявлен день траура по жертвам авиакатастрофы

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - 11 октября в Татарстане объявлено днем траура. Соответствующее поручение во время совещания штаба в Мензелинске, где сегодня рухнул самолет, дал Президент РТ Рустам Минниханов, передает МИА «Казинформ» со сылкой на ИА «Татар-информ».

«На совещании штаба, сформированного на месте в Мензелинске, Президент Республики Рустам Минниханов сообщил, что принято решение об объявлении 11 октября в Татарстане днем траура», — сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

В России приостановлены полеты всех самолетов типа L-410. Запрет будет действовать до окончания расследования трагедии в Татарстане, сообщает ДОСААФ.

Как сообщалось, 10 октября утром возле базы РЭС в Мензелинске рухнул легкомоторный самолет, на борту которого находились 22 человека. По информации, которая имеется на данный час, 16 человек погибли, шестерых достали из-под обломков самолета живыми.



