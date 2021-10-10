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    17:47, 10 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Татарстане объявлен день траура по жертвам авиакатастрофы

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    КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - 11 октября в Татарстане объявлено днем траура. Соответствующее поручение во время совещания штаба в Мензелинске, где сегодня рухнул самолет, дал Президент РТ Рустам Минниханов, передает МИА «Казинформ» со сылкой на ИА «Татар-информ».

    «На совещании штаба, сформированного на месте в Мензелинске, Президент Республики Рустам Минниханов сообщил, что принято решение об объявлении 11 октября в Татарстане днем траура», — сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

    В России приостановлены полеты всех самолетов типа L-410. Запрет будет действовать до окончания расследования трагедии в Татарстане, сообщает ДОСААФ.

    Как сообщалось, 10 октября утром возле базы РЭС в Мензелинске рухнул легкомоторный самолет, на борту которого находились 22 человека. По информации, которая имеется на данный час, 16 человек погибли, шестерых достали из-под обломков самолета живыми.



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