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вчера 16:33
В Ташкенте введен запрет на движение общественного транспорта и такси
22 Марта 2020 02:34
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ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В столице Узбекистана прекращается движение общественного транспорта и маршрутных такси, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».
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Согласно Специальной республиканской комиссии по подготовке программы мер предотвращения попадания и распространения коронавируса в Узбекистан с 22 марта временно прекращается движение общественного транспорта, в частности, метро, автобусов и маршрутных такси независимо от формы собственности, оказывающего услуги перевозчиков.
Вместо общественного транспорта будут курсировать такси, продезинфицированные городским центром санитарно-эпидемиологического благополучия.
При этом, каждому таксисту будут ежедневно выдавать справку о дезинфекции авто от ЦСЭБ.
Ключевые слова: Узбекистан, Коронавирус,
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