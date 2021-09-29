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В Ташкенте состоялось открытие международного кинофестиваля «Жемчужина шёлкового пути» - фоторепортаж

Автор:  
Мадибек Джанибеков
29 Сентября 2021, 08:57
В Ташкенте состоялось открытие международного кинофестиваля «Жемчужина шёлкового пути» - фоторепортаж

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Звезды мирового и казахстанского кино приняли участие в церемонии открытия Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина шёлкового пути». Подробности открытия и самые яркие образы красной дорожки кинофестиваля - в фоторепортаже собственного корреспондента МИА «Казинформ».

На протяжении целой недели Узбекистан станет центром концентрации тех, кто делает кино, кто его показывает и продвигает в массы, и просто тех, кто любит кино.

Церемония открытия XIII Международного кинофестиваля состоялась сегодня в обновленном Дворце кино им. Алишера Навои. В мероприятии приняли участие известные звезды мировой и отечественной киноиндустрии: около 400 зарубежных кинематографистов и известных кинозвезд из 37 стран мира.

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Почетными гостями масштабного кинофорума стали такие гранды мирового киноиндустрии, как Стивен Сигал, Митхун Чакраборти, Никита Михалков, Франко Неро, Тимур Бекмамбетов, Филип Киркоров, звезды российского кино и многие другие.

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По красной дорожке прошли звезды казахстанского кино Нуржуман Ихтымбаев, Жаннат Куанышева, Берик Айтжанов, Аружан Джазильбекова, Нуртас Адамбай, Самал Еслямова и другие.

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Напомним, что Ташкентский международный кинофестиваль, также известный под названием Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки, традиционно проводился в столице Узбекистана с 1968 по 1997 год.

Кинофестиваль «Жемчужина Шелкового Пути» был возрожден в 2021 году по инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и будет проводиться ежегодно. Организатором кинофестиваля выступает Агентство кинематографии Узбекистана.

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