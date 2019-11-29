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В Ташкенте состоялась встреча Нурсултана Назарбаева и Шавката Мирзиеева
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На полях второй Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте 29 ноября Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев встретился с Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ», со ссылкой на пресс-службу президента РУ.
В начале беседы Глава Узбекистна поприветствовал Нурсултана Назарбаева, прибывшего с визитом в РУ, и вновь выразил благодарность за оказанную поддержку инициативе Узбекистана о проведении встреч лидеров стран региона.
Кроме того, было отмечено, что совместными усилиями за последние годы традиционно тесные отношения между Узбекистаном и Казахстаном выведены на качественно новый уровень, наполнены конкретным практическим содержанием.
В свою очередь, Елбасы Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что проведение консультативных встреч глав государств Центральной Азии, первая из которых состоялась в 2018 году в Нур-Султане, способствует дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества в регионе и является эффективной площадкой для продвижения конкретных проектов взаимодействия.
На встрече лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, глобальной и региональной повестки.
Пресс-секретарь Первого Президента РК – Елбасы Айдос Укибай разместил в Twitter отрывок видео с церемонии приветствия.
— inform.kz inform.kz
Напомним, что накануне Первый Президент РК – Елбасы Н.Назарбаев прибыл с визитом в Ташкент для участия в Консультативной встречи глав Центральной Азии.
Фото: president.uz
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