В Ташкенте прошло совещание министров стран участниц ШОС
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Ташкенте прошел восемнадцатое совещания министров государств-членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
В совещание приняли участие страны участники Шанхайской организации сотрудничества, в том числе и министр национальной экономики РК Руслан Даленов.
В ходе совещания стороны рассмотрели широкий круг вопросов по дальнейшему развитию регионального экономического взаимодействия, а также обменялись мнениями о состоянии и перспективах торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на пространстве ШОС.
Также, главы делегаций одобрили проект новой редакции Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС и проект Регламента Консорциума экономических аналитических центров ШОС, в связи с чем, было рекомендовано Секретариату ШОС внести проекты на утверждения в рамках предстоящего заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС 31 октября – 1 ноября 2019 года в Ташкенте.
По итогам Совещания министров главами делегаций государств-членов ШОС подписан протокол.
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