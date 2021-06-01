В Ташкенте прошло 83-е заседание Совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 24-28 мая 2021 года в г. Ташкенте состоялось 83-е заседание Правительственных делегаций Республики Казахстан и Республики Узбекистан в Совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

Стороны продолжили обсуждение и подготовку проектов итоговых документов демаркации государственной границы.

Следующее заседание запланировано в Республике Казахстан в июне 2021 года.