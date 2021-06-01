РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:00, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    В Ташкенте прошло 83-е заседание Совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 24-28 мая 2021 года в г. Ташкенте состоялось 83-е заседание Правительственных делегаций Республики Казахстан и Республики Узбекистан в Совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

    Стороны продолжили обсуждение и подготовку проектов итоговых документов демаркации государственной границы.

    Следующее заседание запланировано в Республике Казахстан в июне 2021 года.


    Теги:
    Международная деятельность МИД РК Внешняя политика Казахстана
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:01
    Что и на сколько подорожало в Казахстане
    Сегодня, 17:00
    Италия вплотную займется мигрантами, притворяющимися детьми
    Сегодня, 16:37
    Более 328 тысяч человек не уплатили транспортный налог в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!