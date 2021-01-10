Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

В Ташкенте проходит голосование на выборах в Мажилис Парламента РК

Автор:  
Мирас Куандыков
10 Января 2021, 12:45
В Ташкенте проходит голосование на выборах в Мажилис Парламента РК

КАЗИНФОРМ. ТАШКЕНТ - В столице Узбекистана открылся избирательный участок №267, образованный при посольстве Республики Казахстан в Республике Узбекистан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Избирательный участок начал свою работу в 07:00 по местному времени. Казахстанские дипломаты, а также члены избирательного участка провели торжественную церемонию открытия участка с исполнением Гимна Республики Казахстан.

Первым из проголосовавших на избирательном участке были вручены памятные сувениры. На избирательном участке смогут проголосовать граждане РК, временно проживающие на территории Узбекистана.

photo

По словам члена избирательной комиссии Курасбека Садибекова, посольство РК в Узбекистане основательно подготовилось к выборам депутатов Мажилиса Парламента РК.

photo

«Для организации мероприятия из Казахстана предварительно мы получили бюллетени, в здании посольства установлены две кабины и избирательная урна. Кроме того, для казахстанцев, которые по состоянию здоровья не имеют возможности посетить наш участок, предусмотрена переносная избирательная урна. Соблюдаются все соответствующие меры безопасности. Также приняты меры по обеспечению обязательного сохранения социальной дистанции. При необходимости предоставляются маски, перчатки и отдельные ручки», - отметил он.

photo


МИД РК   Узбекистан   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку