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В Ташкенте приготовили 10-метровый кебаб

Автор:  
Мирас Куандыков
19 Октября 2020, 00:25
В Ташкенте приготовили 10-метровый кебаб

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – 10 метровый кебаб приготовили узбекские повара на гастрономическом фестивале в Ташкенте, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В воскресенье в столичном парке «Навруз» состоялся гастрономический фестиваль «Kabob sayli», где для поваров организовали специальную площадку.

В приготовлении шашлыка были задействованы десятки поваров, которые после окончания нанизывания фарша на 10 метровый шампур, переместили его на специальный мангал. Итоговая длина приготовленного кебаба составила 10 метров, что было засвидетельствовано ведущими фестиваля.

Также на данном мероприятии прошла ярмарка национальных ремесленников, художников, тематические ярмарки и музыкальные представления.

В 2017 году в Ташкенте приготовили плов весом почти 8 тонн, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

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Фото Мираса Куандыкова
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