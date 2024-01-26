В Ташкенте появится канатный общественный транспорт

В столице Узбекистана планируют запустить канатный общественный транспорт, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным пресс-службы хокимията Ташкента, 23 января в китайском городе Шеньчжень состоялась встреча делегации Ташкента с представителями компании Beijing North Bartholet Ropeway Technology Co.,Ltd.

Стороны обсудили проекты развития и улучшения городской мобильности. Рассмотрено несколько вариантов сотрудничества по типам и маршрутам предполагаемого транспорта в Ташкенте.

По итогам встречи между компания «Ташкент Инвест» и Beijing North Bartholet Ropeway Technology Co.,Ltd было подписано инвестиционное соглашение. Иностранная компания представила образцы проектов для будущего канатного общественного транспорта Ташкента.

- Планируется, что проект будет направлен на дублирование наземного транспорта канатными такси, - сообщает столичный хокимият.

Проект будет предварительно презентован общественности.