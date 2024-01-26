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    19:00, 25 Январь 2024 | GMT +6

    В Ташкенте появится канатный общественный транспорт

    канатный транспорт в Ташкенте
    Фото: Хокимият Ташкента

    В столице Узбекистана планируют запустить канатный общественный транспорт, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным пресс-службы хокимията Ташкента, 23 января в китайском городе Шеньчжень состоялась встреча делегации Ташкента с представителями компании Beijing North Bartholet Ropeway Technology Co.,Ltd.

    Стороны обсудили проекты развития и улучшения городской мобильности. Рассмотрено несколько вариантов сотрудничества по типам и маршрутам предполагаемого транспорта в Ташкенте.

    По итогам встречи между компания «Ташкент Инвест» и Beijing North Bartholet Ropeway Technology Co.,Ltd было подписано инвестиционное соглашение. Иностранная компания представила образцы проектов для будущего канатного общественного транспорта Ташкента.

    - Планируется, что проект будет направлен на дублирование наземного транспорта канатными такси, - сообщает столичный хокимият.

    Проект будет предварительно презентован общественности.

    Теги:
    Транспорт Узбекистан Мировые новости Центральная Азия
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Мадибек Джанибеков
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