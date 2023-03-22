Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

В Ташкенте ощущалось сильное землетрясение

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
22 Марта 2023, 00:40
В Ташкенте ощущалось сильное землетрясение

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Землетрясение с эпицентром в Афганистане затронуло ряд стран, включая Узбекистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал агентства UzNews.uz.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Ташкент: 5 баллов;

Сурхандарьинская область: 5-6 баллов.

Ферганская область: 5 баллов;

Сырдарьинская область: 5 баллов;

Джизакская область: 5 баллов;

Андижанская область: 5 баллов;

Самаркандская область: 5 баллов;

Наманганская область: 5 баллов;

Кашкадарьинская область: 5 баллов

Навоийская область: 5 баллов;

Бухарская область: 5 баллов;

Хорезмская область: 4-5 баллов

Республика Каракалпакстан: 4 балла.


Узбекистан   Мировые новости   Землетрясение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане