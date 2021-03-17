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В Ташкент прибыла первая партия вакцины AstraZeneca

Автор:  
Мадибек Джанибеков
17 Марта 2021, 12:40
В Ташкент прибыла первая партия вакцины AstraZeneca

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в аэропорт Ташкента прибыла первая партия вакцины AstraZeneca, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению Министерства здравоохранения РУз, всего Узбекистан намерен получить 2 256 000 доз вакцины в рамках программы COVAX. Первая партия в количестве 660 000 доз доставлена сегодня, поступление второй партии ожидается в мае.

«Поскольку AstraZeneca прошла испытания в других странах, ее проверка в Узбекистане пройдет в самые короткие сроки – в течение недели. Вакцина является одной из трех рекомендованных ВОЗ. В первую очередь вакцину получат дети от 16 лет. Всего данная партия охватит 3% узбекистанцев», - уточняет Минздрав РУз.

«ВОЗ внес вакцину AstraZeneca в список для использования в чрезвычайных ситуациях, что позволило распространять её на глобальном уровне посредством COVAX. Узбекистан является 49-ой страной, которая внедрит вакцину AstraZeneca. Обеспечение качества, безопасности и эффективности вакцин является одним из наивысших приоритетов ВОЗ», - отметила представитель ВОЗ в Узбекистане Лианн Куппенс.


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