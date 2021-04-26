В Таразе завершился республиканский конкурс традиционной песни «Шырқа, даусым!»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе состоялся юбилейный, 10-й республиканский конкурс певцов «Шырқа, даусым!», посвященный произведениям Кенена Азербаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в этом году конкурс прошел под эгидой 175-летия Жамбыла Жабаева и 30-летия Независимости Республики Казахстан.

Согласно санитарным требованиям, в концертном зале не было зрителей. Вместо этого для ценителей традиционной казахской песни состоялась онлайн-трансляция мероприятия.

В конкурсе, который проводится один раз в два года, приняли участие около 30 претендентов, средний возраст которых составил 23 года, что говорит о молодости почитателей традиционной песни.

Выступления конкурсантов оценивало жюри в составе лауреата Государственной премии РК, композитора Алтынбека Коразбаева, заслуженного деятеля Казахстана, певицы Айгуль Косановой, заслуженного деятеля Казахстана, певца Саята Медеуова, певца Бейбита Мусаева.

Участники конкурса исполнили такие проникновенные произведения великого Кенена Азербаева, как «Тік шырқау», «Шырқа, даусым!», «Көкшолақ». Каждый из них продемонстрировал прекрасные вокальные данные и оригинальную манеру исполнения. Все молодые певцы находятся в авангарде популяризации традиционной песни в Казахстане.

«Конкурс проводится уже в десятый раз, в трех из них я возглавлял жюри. Радует, что в нем принимает участие много молодых людей. Это значит, что наследие Кенена вечно», - отметил Алтынбек Коразбаев.

Некоторые конкурсанты были удостоены Благодарственных писем. Другие стали дипломантами, победителями в номинациях «Көрермен көзайымы», «Күміс көмей», «Жас Үміт», «Жас дарын», «Көне Тараз», обладателями специальных призов от областного управления культуры, архивов и документации, областной филармонии имени Кенена Азербаева.

В конкурсе «Шырқа, даусым» третьего места удостоились Нурдана Салимхан из Талдыкоргана и туркестанец Елбол Куанбек. Второе место поделили представитель Алматинской области Жигер Омархан и Нурболат Узакбай из Карагандинской области.

Первого места по решению жюри удостоился Ербосын Касымбек из Шуского района Жамбылской области. Главный приз и специальный приз областного акима ему вручил глава региона Бердибек Сапарбаев.

Специальный приз заслужила Улсая Бектас из Шымкента. Гран-при достался обладателю удивительного голоса, который покорил как зрителей, так и жюри, - алматинцу Уатхану Шаттык.

«Священная аулиеатинская земля является родиной великих акынов и батыров. Мы – продолжатели традиций искусства, заложенного великим Кененом. Там, где казах, там всегда домбра, там всегда песня. Рад и горд тем, что в конкурсе приняли участие много молодых певцов. Хочу выразить искреннюю благодарность наставникам, воспитавшим такие таланты», - отметил аким области Бердибек Сапарбаев.