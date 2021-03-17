В Таразе заложили фундамент памятника Халық қаһарманы Газизу Байтасову

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Память о Газизе Байтасове, первом и единственном полицейском, удостоенном высшего звания Халық қаһарманы, чтут в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в Таразе 12 ноября 2011 года в результате преступлений, совершенных приверженцем джихадистского движения, погибли семеро человек, в том числе пятеро сотрудников правоохранительных органов и двое гражданских лиц, ранены трое сотрудников органов внутренних дел. Командир первого взвода отдельного батальона дорожной полиции Газиз Байтасов тогда ценой собственной жизни преградил путь преступнику.

Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева за выдающиеся заслуги перед Отечеством, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Байтасову Газизу Абдибековичу - командиру первого взвода отдельного батальона дорожной полиции ДВД Жамбылской области присвоено звание «Халық қаһарманы» (посмертно).

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, третьего апреля капитану полиции Газизу Байтасову исполнилось бы 50 лет. Память об отважном полицейском свято хранят казахстанцы и, в особенности, его земляки. Именем героя названа школа, в которой он учился, улица в областном центре. Перед департаментом полиции установлен бюст Газиза Байтасова. Каждый год, в его день рождения и в день памяти, когда капитан полиции остановил обезумевшего террориста, сотрудники правоохранительных органов проводят различные мероприятия.

По инициативе департамента полиции и при поддержке областного акимата в городском парке «Женис» установят памятник Халық қаһарманы. Сегодня, 17 марта, состоялась закладка фундамента с участием представителей власти, правоохранительных органов, депутатов и родственников героя.

«Газиз Байтасов является первым и единственным полицейским, удостоенным высшего звания Халық қаһарманы. Хочу выразить искреннюю благодарность руководству области и города Тараз за поддержку нашей инициативы», - отметил руководитель департамента полиции Жанат Сулейменов.

«От себя и от своих детей хочу сказать спасибо всем тем, кто бережно хранит память о Газизе, в первую очередь, его сослуживцам и местной власти. Нас никогда не забывают, приглашают принять участие в многочисленных мероприятиях. А памятник в парке «Женис» станет еще одним выражением глубокой признательности и восхищения его подвигом», - сказала Гульжамал Тажиева, вдова героя.

Память героя увековечена в его родном селе Туймекент Байзакского района в названии школы, в которой он учился. В райцентре Сарыкемер, на Аллее Славы, установлена мемориальная доска. В Таразе, рядом со зданием департамента полиции, установлен бюст «Халық Қаһарманы» Газиза Байтасова. Музей полиции посещают ветераны, сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие, студенты вузов и колледжей, гости Жамбылской области, проводятся экскурсии для учащихся общеобразовательных школ и детских специализированных учреждений. Ребятам рассказывают о жизни и подвиге героя Казахстана.