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В Таразе задержали мародеров, разграбивших торговый центр в ходе январских событий

3 Марта 2022 01:12
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В Таразе задержали мародеров, разграбивших торговый центр в ходе январских событий

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Продолжаются следственные действия в отношении задержанных в январе этого года участников массовых беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Следователи управления полиции города Тараза предъявили ранее неизвестным лицам обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 188 УК РК, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - Уголовное дело было возбуждено в январе 2022 года после совершения неизвестными лицами кражи на общую сумму 3,5 млн из торгового дома «Технодом» в центре Тараза».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским сотрудникам следственного подразделения и уголовного розыска удалось установить личности и задержать всех злоумышленников.

Напомним, в результате оперативных действий в Жамбылской области было задержано 295 подозреваемых, 19 арестовано по решению суда, возбуждено уголовное дело. У задержанных изъято 84 единицы оружия. В отношении 114 возбуждены административные дела. Большая часть участников массовых беспорядков - молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет.

В ходе массовых беспорядков в Таразе сильно пострадали от пожаров и погромов административные объекты – шесть государственных зданий (здания аппарата акимата области, областного филиала партии «Nur Otan», департамента полиции, трех городских отделов полиции). Разграблению и разгрому подверглись 29 объектов бизнеса в центре города. Общий ущерб от погромов составил около 8 млрд тенге.


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#Жамбылская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Галина Скрипник

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