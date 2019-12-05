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В Таразе зацвели одуванчики
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Снегопады и сильные морозы в Таразе резко сменились относительно теплой погодой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Еще неделю назад, в ноябре, в областном центре стояли крепкие для южного региона морозы, столбик термометра опускался до минус 12 – 14 градусов, лежал плотный снежный покров. А сейчас, в декабре, с наступлением тепла, снег почти полностью растаял, обнажив свежую зеленую травку в скверах и парках. Вдобавок ко всему расцвели одуванчики, проснулись пчелы, полетела паутина «бабьего лета».
Как заверили в Жамбылском филиале РГП «Казгидромет», всё это следствие непредсказуемости погоды и климатического разнообразия жамбылского региона.
«В ближайшие три – четыре дня будет сохраняться такое потепление, максимум до +17-ти градусов, - рассказала в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» начальник метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» Жамбылской области Асия Ермекбаева. – Потом немного прохладнее будет. С 6 декабря возможен дождь и усиление юго-западного ветра порывами до 20 - 28 метров в секунду. В ближайшие десять дней температура сохранится плюсовая, до +2 +7 градусов. Судя по месячному прогнозу, в декабре ожидается две волны холода. Первая холодная волна в начале первой – конце второй декады. И вторая волна – в начале третьей декады, примерно с 20-го по 25 декабря».
Ожидаемое понижение температуры до минус 20-ти и более, как отметила спикер, касается преимущественно северных районов Жамбылской области, Мойынкумов, а также Жуалынского района, климат которого существенно отличается от Тараза, хотя этот район находится всего в 60 километрах от областного центра. В самом Таразе таких морозов не предвидится.
«С 25-го декабря температура в Таразе опять повысится, и, скорее всего, Новый год, как это часто у нас бывает, будет теплый, и будем встречать без снега. У нас бывают в зимнее время такие «выходы» тепла», - сказала начальник метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» Жамбылской области Асия Ермекбаева.
Жамбылские метеорологи утверждают, что в Жамбылской области самый сложный климат в сравнении с другими областями Казахстана. Это обусловлено географическим расположением региона на перекрестке воздушных потоков, поэтому и климат здесь меняется чрезвычайно быстро. Что касается города Тараза, то он находится в окружении и под защитой горных отрогов, поэтому здесь более мягкий климат, в сравнении с другими территориями области.
В Жамбылской области представлены несколько климатических поясов - от песчаных пустынь с барханами до знойных степей и живописных альпийских лугов с заснеженными горными вершинами. Бывает, что на севере Жамбылской области фиксируются суровые морозы, а на юге погода балует жителей теплыми солнечными днями.
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