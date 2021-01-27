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В Таразе выявлено подпольное игорное заведение

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
27 Января 2021, 09:37
В Таразе выявлено подпольное игорное заведение

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Департамента экономических расследований по Жамбылской области установлено, что в г.Тараз без лицензии и в нарушение требований законодательства РК осуществляет незаконную деятельность подпольное игорное заведение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.

В целях пресечения преступной деятельности проведен негласный контрольный закуп, в ходе которого зафиксирован факт организации незаконного игорного бизнеса гражданином Скорик М.В.

В ходе осмотра подпольного игорного заведения обнаружены и изъяты 31 компьютер, 4 игровых автомата, денежные средства.

Приговором суда №2 г.Тараз гражданин признан виновным и осужден за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 307 ч.1 УК РК.


Жамбылская область   Минфин РК  
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