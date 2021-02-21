В Таразе устраняют последствия урагана

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев осмотрел жилые дома и объекты, поврежденные после разрушительного ураганного ветра в Таразе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата области.

В доме 123 по проспекту Жамбыла ветром сорвало кровлю площадью 120 кв. метров. Дом, построенный более 60 лет назад, за это время ни разу капитально не ремонтировался. Глава региона осмотрел жилой и поговорил с жильцами.

- Временно будет установлено покрытие, чтобы не допустить протекание крыши во время дождя. Но с установлением теплой погоды, здесь проведут капитальный ремонт дома в рамках программы термомодернизации, - обратился к жильцам Б. Сапарбаев.

Дом обслуживает КСК, уже собраны подписи жильцов на участие в программе термомодернизации.

От шквального ветра пострадала и кровля дома №16 в 15-ом микрорайоне. Пятиэтажка была введена в эксплуатацию в прошлом году. От ветра тут снесло кровлю площадью более 1000 квадратных метров. От падения крыши пострадал балкон соседнего дома и несколько припаркованных во дворе автомобилей. К счастью удалось избежать человеческих жертв. Сейчас ведутся работы по очистке двора от завалов, восстановлении подачи электроэнергий. Увидев акима области, жители вышли обсудить возникшую проблему.

Подрядчик, возводивший дом, уверяет, что все работы проделаны в соответствии нормативами и утвержденным проектом.

- Восстановление кровли и повреждения соседнего дома, также ремонт повреждённых машин должна взять на себя подрядная компания. Крышу нужно восстановить в кратчайшие сроки. Нельзя допустить того чтобы такие случаи повторялись. Если бы была виновата только погода, тогда сорвало бы крыши других домов тоже. Здесь есть вопрос по качеству строительства,- отметил аким области.

Напомним, в Таразе в результате разрушительного ураганного ветра пострадал ряд объектов. Порывами ветра, которые достигали 25 м/с повреждена кровля 10 многоэтажных домов и 3 школы, повалено 3 столба линии электропередач и около 40 деревьев. Вышли из строя 20 светофоров.

Сейчас активно ведутся работы по устранению последствий урагана. Поваленные деревья продолжают убирать. В первую очередь их очистили дороги, чтобы не затруднять движение транспорта. Продолжают поступать заявки от жителей о перебоях с подачей электроэнергии. В настоящее время по ним задействованы 20 бригад.

Бердибек Сапарбаев поручил акиму города ускорить работу по устранению последствий.

- Поврежденные школы должны быть восстановлены к понедельнику,- сказал аким области.