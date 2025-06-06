В Таразе установят больше 800 дополнительных камер «Сергек»

В недалеком прошлом в рамках государственно-частного партнерства в областном центре уже были установлены 1250 камер видеонаблюдения и 48 комплексов аппаратно-программной системы «Сергек». Для обеспечения работы системы в департаменте полиции области созданы 10 рабочих мест для операторов.

По данным управления цифровизации и архивов акимата Жамбылской области до конца года в Таразе установят 96 новых комплексов и 800 камер видеонаблюдения, из которых 50 — поворотные, а 750 — стационарные. Для контроля системы полицейским понадобятся еще 8 дополнительных операторов.

Комплексы «Сергек» включают в себя обычно несколько камер, а также оборудование, необходимое для автономного функционирования. Помимо съемок, он также анализирует, распознает номера, определяет тип нарушения и формирует протокол.

Ранее сообщалось, что «Сергек» выявил около тысячи нарушений правил парковки за месяц в Алматы.

Костанайский акимат расторгает договор с «Сергеком».