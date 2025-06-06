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    21:51, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    В Таразе установят больше 800 дополнительных камер «Сергек»

    Работы в рамках расширения проекта интеллектуальной системы анализа безопасности и дорожного движения в городе планируется завершить до конца года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    камеры «Сергек»
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В недалеком прошлом в рамках государственно-частного партнерства в областном центре уже были установлены 1250 камер видеонаблюдения и 48 комплексов аппаратно-программной системы «Сергек». Для обеспечения работы системы в департаменте полиции области созданы 10 рабочих мест для операторов.

    По данным управления цифровизации и архивов акимата Жамбылской области до конца года в Таразе установят 96 новых комплексов и 800 камер видеонаблюдения, из которых 50 — поворотные, а 750 — стационарные. Для контроля системы полицейским понадобятся еще 8 дополнительных операторов.

    Комплексы «Сергек» включают в себя обычно несколько камер, а также оборудование, необходимое для автономного функционирования. Помимо съемок, он также анализирует, распознает номера, определяет тип нарушения и формирует протокол.

    Ранее сообщалось, что «Сергек» выявил около тысячи нарушений правил парковки за месяц в Алматы.

    Костанайский акимат расторгает договор с «Сергеком».

    Теги:
    Жамбылская область Сергек Тараз
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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