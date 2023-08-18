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В Таразе судью подозревают в получении взятки

Редактор:  
Зифа Хабирова
18 Августа 2023, 09:06
В Таразе судью подозревают в получении взятки

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой совместно с отделом безопасности Судебной администрации РК по результатам негласных мероприятий изобличена в получении взятки в сумме 2 млн тенге судья Суда №2 города Тараз, передает МИА «Казинформ».

«Денежные средства судья получила от подсудимой за назначение наказания, не связанного с лишением свободы, по находящемуся в ее производстве уголовному делу», - сообщили в Антикоре.

Между тем, в порядке статьи 550 Уголовно-процессуального кодекса Генеральным Прокурором Республики Казахстан дано согласие на продолжение досудебного расследования.

Иная информация, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит.


Коррупция   Судебный процесс   Тараз  
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