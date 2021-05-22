В Таразе стартовал проект по обеспечению безопасности детей в школах

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев посетил школу-гимназию № 53 в Таразе, чтобы ознакомиться с функционированием новой системы обеспечения безопасности школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, это делается в целях исполнения поручения Главы государства об обеспечении безопасности в учреждениях образования.

По словам руководителя управления цифровых технологий Архата Байказакова, проект контролирует посещение ребенком школы и будет очень полезен для родителей и детей. Тараз стал первым из казахстанских регионов, где подключили такое оборудование.

Специальная карта для общественного транспорта «Tulpar сard» содержит несколько функций. О действиях ребенка родитель может узнать из SMS-сообщений. Когда ребенок едет в автобусе и проводит картой через валидатор, родителям приходит сообщение о том, на каком автобусе едет ребенок. С этой системой компанией «Tulpar сard» интегрированы и школьные турникеты, объединена база данных. Через турникет у входа в школу ребенок может пройти либо с помощью карты, либо по биометрическому опознавателю.

Помимо этого, объединены возможности компаний «Tulpar сard» и «Balapey». И теперь в школьной столовой ребенок может выбрать нужное блюдо и оплатить картой «Tulpar сard». При этом родители могут вмешаться, помочь ребенку определиться с выбором блюд. И это огромный плюс, так как можно предупредить покупку нежелательных для здоровья ребенка блюд, а также проконтролировать, сколько денег потрачено. Самое главное, ребенок не будет носить в кармане деньги, а это уже повышает уровень его безопасности.

Всё это пока реализуется через Телеграмм-бот. В скором времени будет запущено специальное приложение, а школьные камеры перейдут на цифровую систему. Управление информатизации и связи областного департамента полиции может напрямую всё это контролировать. В случае чрезвычайной ситуации в школе срабатывает сигнализация, на место происшествия прибывают экстренные службы.

Чтобы оценить все эти новшества, ученица 9 класса школы-гимназии № 53 Дильназ вместе со своей мамой продемонстрировали главе региона возможности системы – как она работает и как быстро родители получают сообщения.

«Системы безопасности в школах должны быть интегрированы с информационными системами департаментами полиции и по чрезвычайным ситуациям, управлением образования и другими органами. В первую очередь такое оборудование будет установлено в школах Тараза, затем в районах области. Продумайте электронную сигнализацию в каждой школе. Во время летних каникул нужно научить пользователей - учеников, учителей и технических работников. И решить все вопросы до начала нового учебного года», - подчеркнул аким области.

Бердибек Сапарбаев поручил руководителям соответствующих управлений изучить эффективность системы и подсчитать необходимый объем финансирования.

В качестве пилотного проекта систему установят в десяти школах Тараза. Глава региона Бердибек Сапарбаев попросил представителей компаний, взявших на себя обязательства, отнестись к работе ответственно.

«Сколько детей могут одновременно пройти через металлоискатель и турникет у входа в школу? Не придется ли им стоять в очереди? Нужно продумать все нюансы и предусмотреть решения, если вдруг дети придут в одно время. Нам нужно, чтобы родители знали о посещаемости школы ребенком и не переживали за него. ID-карта должна быть подключена только к системе школьной столовой», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

Следует заметить, что все камеры в школе-гимназии № 53 подключены к специальной интеллектуальной автоматизированной системе «Мерген», установленной в департаменте полиции. За всем происходящим можно наблюдать онлайн. Глава региона дал поручение рассмотреть возможности подключения камер и механизмов электронной сигнализации всех школ к этой системе.

Затем аким области посетил Жамбылский инновационный высший колледж и ознакомился с его работой. Он дал положительную оценку проводимым мероприятиям, подчеркнули в пресс-службе акима Жамбылской области.