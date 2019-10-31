В Таразе собирают средства на восстановление памятника «Джентльменам удачи»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Знаменитый в Таразе памятник героям фильма «Джентльмены удачи» оказался в забвении на базе городского мусороуборочного предприятия «Жасыл-Тараз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в 2006 году, к 35-летнему юбилею всенародно любимого кинофильма «Джентльмены удачи», в городе Таразе на рынке «Шахристан» торжественно открыли памятник героям этой картины. Открытие памятника сопровождалось громкой информационной кампанией. Столичные телеканалы и информагентства постсоветского пространства, в том числе и МИА «Казинформ», рассказали об этом событии. Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков прислал тогда благодарственное письмо в адрес акимата Жамбылской области, подчеркивая дружбу и взаимосвязь наших добрососедских стран.

За эти годы памятник «Джентльмены удачи» стал «визитной карточкой» города Джамбула - Тараза. Особо трепетное отношение к кинофильму у жителей Тараза (некогда город Джамбул), связано со знаменитой фразой одного из героев фильма Василия Алибабаевича: «Джамбул...Там тепло, там моя мама», попавшей в фильм благодаря актеру Евгению Леонову, который накануне зимой побывал в Джамбуле с гастролями, и ему запомнился южный теплый город – теплый, по его словам, от людского радушия и гостеприимства.

Автором скульптурного изображения троих героев киноленты, блестяще сыгранных Евгением Леоновым, Савелием Крамаровым и Раднэром Муратовым, стал жамбылский скульптор Темирхан Колжигит. Чтобы создать образы Доцента, Косого и Василия Алибабаевича, как рассказывал тогда скульптор в интервью корреспонденту МИА «Казинформ», пересмотрел раз сто кинокомедию, сделал снимки героев композиции в различных ракурсах, чтобы добиться максимального сходства. Работа над скульптурой, начавшись как обычный «заказ», увлекла художника, растянувшись на год, и была сделана мастером с такой душой, что скульптура не могла не производить глубокого впечатления и на жителей, и на заезжих туристов.





Рынок «Шахристан», на территории которого установили скульптурную композицию, закрылся в связи с начавшимся строительством одноименного историко-культурного комплекса. Вопрос о перенесении памятника решался долго и безуспешно.

В ноябре 2018 года в акимате города Тараза сообщили, что в связи с реконструкцией бывшего рынка памятник «Джентльменам удачи» будет демонтирован и установлен в Центральном городском парке имени Турара Рыскулова, а перенос памятника, который город намеревался взять на свой баланс, согласован с бывшим владельцем рынка «Шахристан» и дирекцией парка.

Однако этого не произошло. И скульптурная композиция была вывезена с территории бывшего рынка «Шахристан», повреждена при демонтаже, а после варварски разгромлена неизвестными. Сегодня некогда знаменитый памятник находится на базе предприятия «Жасыл-Тараз». От нее остался только Доцент, сидящий на верблюде. Косой и Василий Алибабаевич исчезли в неизвестном направлении.

Скульптор Темирхан Колжигит считает, что все-таки дело поправимо, можно восстановить недостающие фигуры, облицевать металлом – и вернуть творению прежний облик.

Средства на восстановление памятника жители Тараза намерены собрать самостоятельно, о чем уже объявили в социальных сетях.

«Весьма жаль, что наш любимый памятник «Джентльменам удачи, привлекавший туристов, разрушен, - написала на своей странице в Facebook руководитель туркомпании и председатель Ассоциации внутреннего и въездного туризма Жамбылской области Альбина Веймер. - По этому поводу сейчас так много споров и разговоров в наших соцсетях, но чтобы от разговоров перейти к делу, мы заключили соглашение с автором этого произведения скульптором Темирханом Колжигитом, что памятник может быть изготовлен в течение трех месяцев. Но для этого нужны денежные средства».

«Хотелось сделать так, - вспоминал Темирхан Колжигит о работе над памятником, - чтобы каждый, кто посмотрит на эту скульптуру, хотя бы улыбнулся...».