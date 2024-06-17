В Таразе семья с детьми на авто провалилась в яму
На одной из улиц Тараза водитель Lexus RX300 провалился в яму, где шли ремонтные работы. В автомобиле также находились его супруга и дети, передает агентство Kazinform.
В центре Тараза, на пересечении проспектов Толе би и Абая в огромную яму, появившуюся во время работ по реконструкции теплосетей, упал автомобиль с пассажирами.
На опубликованном в местных соцсетях видеоролике свидетели происходящего утверждают, что вокруг ямы отсутствуют предупреждающие знаки.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 16 июня в 17:50 водитель автомашины Lexus RX300, следуя по пр. Толе би в направлении пр. Абая, проигнорировал дорожные знаки «3.1 Въезд запрещен» и «1.23 Ремонтные работы», заехал на закрытый участок автодороги, где производится ремонт магистрального трубопровода и провалился в неогороженную яму.
— В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель, его жена и двое несовершеннолетних детей. Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении подрядной организации. Проводится доследственная проверка. Водитель будет привлечен к административной ответственности за игнорирование дорожных знаков, — пояснили в правоохранительном ведомстве.