В Таразе семья с детьми на авто провалилась в яму

На одной из улиц Тараза водитель Lexus RX300 провалился в яму, где шли ремонтные работы. В автомобиле также находились его супруга и дети, передает агентство Kazinform.

В центре Тараза, на пересечении проспектов Толе би и Абая в огромную яму, появившуюся во время работ по реконструкции теплосетей, упал автомобиль с пассажирами.

На опубликованном в местных соцсетях видеоролике свидетели происходящего утверждают, что вокруг ямы отсутствуют предупреждающие знаки.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 16 июня в 17:50 водитель автомашины Lexus RX300, следуя по пр. Толе би в направлении пр. Абая, проигнорировал дорожные знаки «3.1 Въезд запрещен» и «1.23 Ремонтные работы», заехал на закрытый участок автодороги, где производится ремонт магистрального трубопровода и провалился в неогороженную яму.