В Таразе самые низкие цены на дизельное топливо

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В прежнем режиме работают объекты жизнедеятельности города Тараза, торговые предприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата области, глава региона Бердибек Сапарбаев совершил объезд по городу Таразу, посетил коммерческие предприятия, магазины, АЗС, ознакомился с ситуацией по ценообразованию.

На АЗС «Казахойл» Бердибек Сапарбаев ознакомился с работой станции и ценами на сегодня.

92-й бензин здесь продают по 179 тенге - это средняя цена по стране, 95-й – по 208. Что касается дизельного топлива, то здесь его реализуют по 230 тенге при средней цене по стране - 260.

«По городу Таразу газовое топливо реализуется по 60 тенге за кубометр, в районах – по 65 тенге. Такая цена будет сохраняться в течение ближайших 180 дней», - уточнили в пресс-службе областного акимата.

Бердибек Сапарбаев отметил, что Главой государства были даны поручения по ценам на сжиженный газ, бензин, дизельное топливо. Он подчеркнул, что нужно обеспечить бесперебойную работу станции.

Далее Бердибек Сапарбаев посетил торговый центр «Смарт» и находящийся рядом социальный павильон. Отметим, в Таразе работают 15 социальных павильонов, в которых продают товары, продукты по сниженным ценам. Магазины работают в штатном режиме, продуктов достаточно, цены не поднимали.

Глава региона отметил, что нельзя допустить, чтобы предприниматели воспользовались ситуацией и поднимали цены на продукты. Бердибек Сапарбаев добавил, что если выявятся факты необоснованного роста цен на социально значимые продукты, будут приняты жесткие меры.