В Таразе проверяют цены и санитарию на открывшихся объектах

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Третий этап ослабления карантинных мер действует на территории Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, с 19 мая оперативным штабом Жамбылской области принято решение только о частичном ослаблении карантинных мер с учетом текущей эпидемиологической ситуации. Разрешена работа парикмахерских и салонов красоты, объектов общественного питания на открытом воздухе, рынков стройматериалов и хозтоваров, гостиниц. Разрешается деятельность образовательных центров по подготовке выпускников к ЕНТ. Общественный транспорт пока решено не запускать.

Обязательным условием для возобновления предпринимательской деятельности в областном центре является строгое соблюдение санитарно-эпидемических требований, за которым следят специальные мобильные группы.

Как сообщили в департаменте по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг Жамбылской области, по распоряжению акима Тараза утвержден состав 13 рабочих групп, которые будут контролировать как санитарное состояние объектов, расположенных в 11 округах города, так и некоторые другие аспекты.

«Специалисты городского управления по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг разъясняют предпринимателям постановления главного государственного санитарного врача области «Об ослаблении карантинного режима на территории Жамбылской области». Всего с 18 мая обследовано около 70 объектов торговли, пункты общественного питания, салоны красоты, аптеки, более 20 промышленных предприятий. Со всеми проведены разъяснительные беседы», - пояснили в пресс-службе департамента по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг Жамбылской области.

Напомним, режим карантина был введен в Таразе 7 апреля. В Жамбылской области - с 9 апреля с запрещением въезда и выезда всех автотранспортных средств и граждан на территорию области и всех населенных пунктов региона.