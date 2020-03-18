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В Таразе проверили готовность объектов к противодействию эпидемии коронавируса
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Санитарно-эпидемиологическую готовность объектов областного центра проверила мобильная группа, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Отметим, что на недавнем совещании аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев обозначил перед руководителями госорганов региона задачи, исходящие из Указа Главы государства о введении в Казахстане чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Для защиты жизни и здоровья граждан глава региона поручил усилить охрану общественного порядка, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, обеспечить аптеки медицинскими масками и усилить санитарно-эпидемиологический контроль в Жамбылской области.
По поручению акима области Бердибека Сапарбаева создана мобильная группа во главе с заместителем акима области Ержаном Жылкыбаевым.
Члены мобильной группы провели мониторинг готовности ряда объектов региона к противодействию эпидемии коронавируса, посетили места массового скопления людей: аэропорт и железнодорожный вокзал, ЦОНы, торговые центры.
«По постановлению главного государственного санитарного врача члены данной группы провели контроль ограничения массовых мероприятий, дезинфекции общественного транспорта и остановок, мест массового скопления населения, наличие антисептиков и других предметов личной гигиены, проверили размещение информационно-справочных материалов в общественных местах. Поручено в кратчайшие сроки устранить выявленные недостатки и принять меры предосторожности», - пояснили в пресс-службе аким Жамбылской области.
Так, в ходе посещения мобильной группой торгового комплекса «Март» временно приостановлена работа кинотеатра, конькобежной площадки и детской игровой площадки. Именно здесь многие жамбылцы проводят свободное время.
Кроме того, администрации действующего кинотеатра «Астана парк» было дано предупреждение о приостановлении работы. Объектам предпринимательства, в частности, ресторанам, даны предупреждения не проводить различные праздничные мероприятия и встречи.
Таразские компании, занимающиеся перевозкой пассажиров, начали работу по дезинфекции общественного транспорта в областном центре. На сегодняшний день в Таразе 10 организаций занимаются перевозками на 670 автобусах, всем им выдано 2 тысячи экземпляров памяток, в автосалонах вывешены бюллетени. С водителями и контролерами автобусов проведена разъяснительная работа.
Как сообщили в пресс-службе акима региона, в Жамбылской области соблюдение санитарно-эпидемических мероприятий контролируют 18 мобильных групп. В составе мобильных рабочих групп представители неправительственных организаций, ветераны и волонтеры.
Аким области Бердибек Сапарбаев поручил усилить уровень дезинфекции в местах массового скопления людей, общественного питания, торговых центрах и государственных учреждениях, а также провести разъяснительную работу среди населения о необходимости отказаться от проведения праздничных мероприятий, посещения увеселительных и развлекательных заведения из-за угрозы коронавируса. Кроме того, государственным органам поручено минимизировать количество проводимых совещаний и количество их участников.
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