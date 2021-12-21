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В Таразе провели высокотехнологичную операцию на головном мозге

21 Декабря 2021 03:44
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В Таразе провели высокотехнологичную операцию на головном мозге

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Показательные операции на головном мозге с применением современных щадящих технологий провели в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в региональной службе коммуникаций Жамбылской области, магистр здравоохранения, врач-нейрохирург высшей категории, заведующий отделением нейрохирургии Центральной клинической больницы Мынжылкы Бердыходжаев провел мастер-класс в городской многопрофильной больнице Тараза. Тема мастер-класса – «Эндоваскулярное лечение аневризмы и стенозов сосудов головного мозга».

Участниками стали врачи-нейрохирурги, занимающиеся лечением цереброваскулярной патологии, рентгенхирурги, анестезиологи-реаниматологи и неврологи жамбылского региона. Они детально обсудили актуальные вопросы медицины, обменялись опытом.

Как отметил Мынжылкы Бердыходжаев, рентгенэндоваскулярная операция в нейрохирургии – это малоинвазивная процедура.

«Операция не требует наложения швов, не оставляет рубцов, с низким риском инфицирования, сохраняет целостность анатомических структур, позволяет пациентам быстро восстановиться. Данный вид операции показывает высокие результаты по сравнению с некоторыми видами открытых операций», - сказал врач.

Всего в рамках мастер-класса было проведено шесть показательных операций больным со сложными патологиями сосудов головного мозга и стенозами сонных артерий. Операции прошли успешно, без осложнений. Состояние пациентов после хирургического вмешательства, удовлетворительное, они готовятся к выписке.

Участники мероприятия выразили благодарность хирургу Мынжылкы Бердходжаеву за бесценный опыт в проведении рентгенэндоваскулярных операций и поддержку в лечении больных.

«Данная операция будет проводиться в учреждении бесплатно в рамках медицинского страхования и гарантированного объема бесплатной помощи», - отметили в городской многопрофильной больнице Тараза.


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#Жамбылская область   #Здравоохранение  
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Автор:

Галина Скрипник

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