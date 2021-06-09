В Таразе прошла международная конференция, посвященная 1270-летию Атлахской битвы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, главный муфтий страны Наурызбай кажы Отпенов побывал с рабочим визитом в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, председателя ДУМК принял глава региона Бердибек Сапарбаев. В ходе встречи обсудили роль религии в укреплении межнационального согласия, меры по сохранению стабильности в религиозной сфере, повышению религиозной грамотности населения.

В тот же день Бердибек Сапарбаев и Наурызбай кажы Отпенов приняли участие в международной научно-практической конференции «Распространение ислама на казахской земле», посвященной 1270-летию Атлахской битвы и прошедшей под эгидой 30-летия Независимости Республики Казахстан.

Напомним, сражение 751 года н. э., в котором схлестнулись интересы мощных средневековых государств - Танского Китая и Аббасидского халифата, поддерживаемого Тюргешским каганатом, упоминается во всех сборниках великих мировых битв. Единственное в истории человечества арабо-китайское сражение произошло на реке Талас близ города Атлах, который входил в окружение городов древнего Тараза, одного из крупных центров Великого Шелкового пути. Историческая наука признает весьма значимыми последствия этой битвы для мировой цивилизации. Однако в казахстанских учебниках Таласская (Атлахская) битва освещена довольно скупо. А блиц-опрос таразских школьников показал, что они понятия не имеют, что живут на земле, на которой более тысячи лет назад решался вопрос дальнейшего развития тюркского мира.

В ходе научно-практической конференции аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что сражение, имевшее немаловажное значение произошло на аулиеатинской земле.

«Наша задача – объяснять подрастающему поколению историческую ценность этой битвы. Молодежь должна знать, какие великие события происходили на земле, где они живут. В 2015 году по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева в Таразе мы торжественно отметили 550-летие Казахского ханства. По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева проходят мероприятия, посвященные 750-летию Золотой Орды. Юбилей не означает проведение пышных торжеств, а наоборот дает повод глубже изучить богатое наследие наших предков. По поручению Елбасы была принята программа «Рухани жаңғыру». И это было сделано неспроста. Мы начали возрождать культуру, давно забытые традиции», - отметил он.

Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что свой вклад в развитие национальных ценностей вносит и Духовное управление мусульман Казахстана.

«На республиканском форуме имамов был принят один из важнейших документов «Жеті рухани қазық» (Семь духовных опор), в котором прописаны значение и смысл таких понятий, как патриотизм, милосердие, трудолюбие. В нынешнее время вопросы осмысление этих ценностей обретают особую значимость. Считаю, что работу в соответствии с этим документом должны проводить все госорганы, не только профильное ведомство», - сказал Бердибек Сапарбаев и пожелал успехов участникам конференции.

Главный муфтий страны сообщил, что участники конференции соберутся еще раз в конце этого года.

«Именно здесь 1270 лет назад произошли события, способствовавшие ускоренному распространению ислама. Мы знаем имена многих философов, ученых – уроженцев этого удивительного края, оставивших след в исламской культуре и науке. Среди них особо хочу выделить Хибатулла ат-Тарази», - сказал Наурызбай кажы Отпенов.

Более подробно про Атлахскую битву рассказал академик НАН РК, доктор исторических наук, президент Международной Тюркской академии, председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» Дархан Кыдырали. Китайские историки писали, что сражение продолжалось пять дней. В разгар битвы карлуки встали на сторону арабов. Армия империи Тан была обращена в бегство.

«Наши предки достаточно быстро поняли, что ислам не противоречит народным традициям и обычаям. Священная аулиетинская земля стала центром тюрко-мусульманской цивилизации. В эпоху государства Караханидов здесь развивались такие учения, как фикх, тасаууф, калам, исламская философия. Сегодняшние адепты нетрадиционных религиозных течений не знают историю своей страны, поэтому ими так легко манипулировать», - сказал Дархан Кыдырали.

В режиме видеоконференцсвязи приняли участие представители Духовного управления мусульман Узбекистана, Духовного управления мусульман Кыргызстана. Они отметили, что братские народы объединяет не только общая история, но и приверженность миролюбивым принципам.

С докладами выступили также известные ученые, профессора, востоковеды.

«Народ необходимо объединять вокруг одной идеи. Сохранение своей культуры, родного языка, опора на исторический опыт, религия – все это вместе определяет национальную идентичность», - сказал ректор университета «Нұр-Мүбарак» Мухаммад Шаххат ал-Жинди.