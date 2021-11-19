В Таразе прошла международная конференция к 175-летию Жамбыла Жабаева

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В работе международной конференции «Ұлы дала ақыны», которая началась с церемонии возложения цветов к памятнику Жамбыла Жабаева, приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, депутаты, известные писатели, ученые, жамбыловеды из Казахстана и Кыргызской Республики, потомки акына, всего около 150 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев подчеркнул важность мероприятия.

«Жизнь и творчество Жамбыла представляют собой высокий образец беззаветной любви к своему родному народу, безупречного служения ему. «Меня называют Жамбыл, но мое настоящее имя – казах», – так говорил великий поэт, и он всегда был с народом. В трудные времена его пламенные стихи поддерживали дух народа. За свою долгую жизнь он был свидетелем больших исторических перемен и всегда при этом оставался настоящим человеком. Жамбыл не склонял колена ни во времена правления кокандских беков, ни во времена царской России, ни во время советской власти. Он всегда выражал мнение казахского народа, был не просто поэтом, а настоящим гражданином. Путь степного философа Жамбыла может быть примером для каждого человека», - отметил Даурен Абаев.

«Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева создана специальная государственная комиссия по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева. Символично, что эта знаменательная дата совпадает с юбилеем великого Абая и с 30-летним юбилеем Независимости. И Абай, и Жамбыл Жабаев мечтали о такой независимой судьбе народа, живущем дружно в процветающей стране. Эта идея находила отражение в их произведениях.

Сегодня мы отдаем дань уважения и глубокой признательности Жамбылу Жабаеву, это поистине исторический момент», - сказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев подробно остановился на масштабных мероприятиях, посвященных юбилею Гомера XX века.

«В стране есть только одна область, названная в честь поэта Жамбыла Жабаева. Не только в Казахстане, но и в мире в целом существует не так много областей, городов, названных в честь великих личностей. Не только в социально-экономическом развитии нашего региона, но и в духовно-культурной сфере происходят положительные изменения. В Жамбылской области имеется 1 район, 3 сельских округа, 3 населенных пункта, 1 проспект и 83 улицы, 10 школ и 1 библиотека, названные в честь акына. Всего в регионе установлено 8 памятников Жамбылу Жабаеву. В честь юбилея поэта Великой степи проводится ряд масштабных мероприятий. В течение года проведено 784 мероприятия. Все это - лишь часть работы, которая проводится для того, чтобы сохранить и передать его наследие следующим поколениям и популяризировать его жизненный путь», - сказал глава региона.

Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова остановилась на торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию 30-летия Независимости страны и юбилею Гомера XX века.

Доктор филологических наук, академик, жамбыловед Калижан Уалихан, поэт, председатель Союза писателей Казахстана Улугбек Есдаулет рассказали о значении творчества Жамбыла Жабаева в судьбе казахского народа.

«В нашей стране есть и могущественные батыры, и знаменитые поэты. Этим и силен наш народ. Одна из самых высоких гор в мире -Алатау, а один из величайших поэтов мира - Жамбыл Жабаев. Жамбыл такой же величественный, как горы Алатау. Поэтому, когда мы говорим про горы, то вспоминаем Жамбыла. Его творчество до конца еще не изучено. Произведения Жамбыла были переведены на 160 языков мира», - сказал Улугбек Есдаулет.

В свою очередь, депутат Сената Парламента РК Нурторе Жусип и депутат Мажилиса Парламента РК Бекболат Тлеухан, писатель Жумабай Шаштайулы, писатель-драматург Елен Алимжан, депутат Мажилиса Мейрамбек Тулепберген, поэт Даулеткерей Капулы, правнук Ж. Жабаева Муратхан Жамбылов рассказали об огромном вкладе поэта в развитие казахстанской литературы и культуры.

Ведущий научный сотрудник Института языка и литературы имени Ш. Айтматова из Кыргызстана Келдибек Койлыбаев и поэт, директор театра «Манасшылар» Азиз Бимырза особо отметили роль Жамбыла Жабаева в укреплении литературных и культурных связей двух стран.

В ходе встречи участники поделились новыми сведениями из жизни поэта, высказали ряд предложений по углубленному изучению его творчества.

В рамках конференции состоялась презентация книги «Жамбыл жырау». В нем собраны ранее не изданные айтысы Жамбыла с кыргызскими поэтами, стихи, исследования ученых соседней страны, найденные в архивах Национальной академии наук и библиотеки Кыргызской Республики.