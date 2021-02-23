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    06:30, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    В Таразе продолжаются восстановительные работы после ураганного ветра

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе подвели окончательные итоги ущерба от разрушительного ураганного ветра 19 февраля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, 19 февраля по территории области пронесся сильный юго-западный ветер с переходом на северо-западный, порывы 23-28 м/с, на юго-западе области 30 м/с и более. В Таразе наблюдались порывы ветра до 28 метров в секунду.

    По информации пресс-службы акимата города Тараза, в областном центре и его окрестностях ураганный ветер снес 2 440 квадратных метров кровли десяти многоэтажных жилых домов. На улицах Пушкина, Байзак батыра, Аскарова и Байтасова обрушились три электрических столба, в шести местах оборваны линии электропередач, и предприятие «Таразские городские электросети» провело ремонтные работы. В связи с отключением электричества в диспетчерскую службу поступили пять заявок, экстренные бригады отработали заявки.

    На улицах города упало 20 светофоров, они вышли из строя. Для их восстановления ТОО «СМЭУ-Автотранссигнал-2» привлекло четыре бригады, которые еще продолжают работать.

    На улицах города повалилось около 70 деревьев, для их уборки привлекли четыре бригады и 25 единиц техники ТОО «Жасыл Ел-Тараз», в том числе пять самосвалов КамАЗ. Сейчас распилено и вывезено 20 деревьев.

    От ураганного ветра в Таразе обрушились две остановки по улице Сулейменова и в жилом массиве «Победа». Проводятся работы по их восстановлению.

    По улицам города порвано 42 билборда, пять баннеров пилонов, а также Государственный флаг в Парке Первого Президента. Рекламные агентства занимаются уборкой таких баннеров, пояснили в пресс-службе акимата города Тараза.


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