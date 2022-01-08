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    23:30, 07 Январь 2022 | GMT +6

    В Таразе продлили комендантский час

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе продлили действие комендантского часа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    С 7 января передвигаться жителям по улицам города запрещено с семи вечера до семи утра. Ранее ограничения действовали с 11 вечера.

    В регионе продолжается контртеррористическая операция. Введен «красный» уровень опасности. Накануне там пытались захватить городской акимат, но здание удалось отстоять. Однако пострадали здания областного акимата, первого отдела полиции и Департамента полиции. А вот здание филиала партии Nur Otan до сих пор дымится. На месте работают пожарные. На въездах в город установлены 11 блокпостов.

    - Из дома выходить строго запрещено в это время. Те, кто нарушает закон, будут привлечены к ответственности. Два дня мы не применяли силу против преступников. Из-за этого они сожгли ряд административных зданий. Теперь мы начали применять жесткие меры против них. В областном центре введен «красный» уровень опасности. Спецоперация продолжается. Поэтому просим жителей не выходить из дома без особой надобности и соблюдать правила комендантского часа, - заявил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

    Ранее, 6 января, о текущей ситуации в Жамбылской области рассказал заместитель акима региона Даулет Карибек.





    Теги:
    Жамбылская область Акимат Общество ЧП-2022 Правоохранительные органы
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