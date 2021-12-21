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В Таразе появится центр иппотерапии

21 Декабря 2021 22:00
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В Таразе появится центр иппотерапии

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Поддержка людей с особыми потребностями находится под постоянным внимание местных властей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Служба «Инватакси» функционирует в Таразе с 2016 года. Лиц с ограниченными возможностями обслуживают восемь комфортных автомашин, инватакси перевозит пассажиров бесплатно.

В автомобилях марки «JAC Sunray» для перевозки людей с особыми потребностями установлены специальные подъемники для инвалидных кресел, рассчитанные до 300 килограммов, имеется шесть пассажирских мест и два места для инвалидных колясок.

«Как известно, ежегодно увеличивается объем государственной поддержки в социальной сфере. Все наши инициативы находят поддержку руководства области», - говорит руководитель ОЮЛ «Союз организаций, работающих с инвалидами Жамбылской области «АСАР» Руслан Тулегенов.

В пресс-службе акима Жамбылской области отметили, что в Таразе, на территории Майской рощи, построено новое здание реабилитационного центра «Асар» для людей с ограниченными возможностями, где предоставляется широкий спектр услуг. В данное время при реабилитационном центре идет строительство спортивной площадки и центра иппотерапии.

«Одна из основных задач каждого государства - оказание помощи малообеспеченным, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями, - сказал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев во время одного из посещений этого центра. - С первых дней обретения страной независимости Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев заявил, что люди с дополнительными потребностями не останутся без поддержки. Не можем сказать, что все цели реализованы, но вопросы поэтапно решаются. Мы хотим поспособствовать тому, чтобы дети и молодые люди встали на ноги».

Глава региона подчеркнул, что в следующем 2022 году здесь появится и центр иппотерапии. «Сейчас около 45 детей проходят здесь реабилитацию. После полного открытия здания число получателей услуг увеличится», - отметил Бердибек Сапарбаев и заверил, что социальная поддержка граждан с особыми потребностями будет продолжаться.


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#Жамбылская область   #Социальная поддержка   #Общество  
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Автор:

Галина Скрипник

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