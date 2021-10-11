В Таразе открываются новые социальные магазины

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области увеличивается количество торговых точек, созданных для стабилизации цен на социально значимые продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в акимате города Тараза, на сегодняшний день в областном центре работают 14 социальных магазинов. Восемь из них выполнены в современном стиле. По утвержденному плану, до конца года только в Таразе заработают 15 современных социальных магазинов. Кроме того, в семи крупных торговых точках города открыты социальные магазины, где реализуются продовольственные товары из стабилизационного фонда.

В районах Жамбылской области работают 32 социальных павильона, планируется открыть еще 11. Несмотря на низкие цены, очередей в социальные магазины не наблюдается.

Главное их предназначение - стабилизация цен на социально значимые продукты и обеспечение их доступности для различных слоев населения. На прилавках - товары местных сельхозтоваропроизводителей по ценам на 10-20% ниже рыночных, рассказали в ведомстве.

В рамках 30-летия Независимости и в честь Дня города в микрорайоне «Арай-2» распахнул свои двери новый социальный павильон. Стоимость объекта площадью 430 квадратных метров составляет 46 млн тенге.

Сюда будут регулярно завозить продовольственные товары 19 наименований. Договоры на поставку продукции заключены с четырьмя предприятиями и 10 крестьянскими хозяйствами. Цены здесь значительно ниже рыночных. К примеру, муку первого сорта можно приобрести по 125 тенге за килограмм, картофель — по 115, масло растительное — 560 тенге за литр.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев поздравил всех с праздником, пожелал успехов в работе магазина и побеседовал с продавцами и покупателями.

«Деятельность павильонов направлена на стабилизацию цен на социально значимые продукты, на поддержку местных сельхозтоваропроизводителей», - подчеркнул глава региона.

«Такой же социальный магазин работает в соседнем микрорайоне «Байтерек». Теперь и в нашем массиве появился собственный павильон. Нас, покупателей, привлекают не только низкие цены, но и широкий ассортимент продукции»,- сказала жительница Гульдара Насылханкызы.

Для недопущения необоснованного роста цен на 19 социально значимых продовольственных товаров в Таразе созданы и функционируют четыре рабочие группы, в состав которых входят сотрудники областного управления сельского хозяйства, члены общественного совета, депутаты городского маслихата. Благодаря этому, по итогам восьми месяцев утверждены пороговые цены на социально значимые продовольственные товары, подписано восемь меморандумов по недопущению роста цен, отметили в ведомстве.

Напомним, по инициативе акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева в Таразе в 2020 году открыли социальные павильоны. Цены здесь ниже рыночных на 10 - 20 процентов. Ежедневно эти социальные магазины обслуживают в среднем более десяти тысяч человек. В них реализуется не только продукция из стабилизационного фонда, но и изделия местных сельхозтоваропроизводителей. На заседаниях в облакимате Бердибек Сапарбаев постоянно уделял пристальное внимание работе социальных павильонов в областном центре, поручая изучать эффективность их создания, правильность выбора места дислокации, дизайн объектов.