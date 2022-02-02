В Таразе открылся новый Центр первичной медпомощи

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В областном центре открыт Центр первичной медико-санитарной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новый центр ПМСП появился в микрорайоне «Акбулак», на базе таразской городской поликлиники №2. Он рассчитан на 100 посещений в смену.

По информации пресс-службы управления здравоохранения Жамбылской области, доступ к современной медицинской помощи получили около 15 тысяч жителей микрорайонов «Акбулак» и «Каратау».

Населению будут оказаны медицинские услуги от выявления заболеваний до лечения в стационарах дневного пребывания.

Руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев, принявший участие в открытии медицинского центра, отметил, что главное направление в здравоохранении - это оказание первичной медико-санитарной помощи.

«Первое место, куда обычно обращаются люди, - это, конечно, поликлиника. В соответствии с поручением Президента страны Касым-Жомарта Токаева, для обеспечения шаговой доступности открывшийся в этой поликлинике центр ПМСП позволит значительно снизить нагрузку на медицинских работников, обеспечит ликвидацию больших очередей, а также оказание профессиональной медицинской помощи пациентам в кратчайшие сроки», - сказал Асет Калиев.

Осмотрев центр, руководитель управления дал ряд конкретных поручений главному врачу городской поликлиники №2 Женис Тойшыбековой и пожелал успехов в работе.

В Центре первичной медико-санитарной помощи, расположившемся в отдельном трехэтажном здании, работают 11 врачей, 33 медсестры, имеются процедурный, прививочный, аптечный и лечебные кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием.

Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) является основой системы оказания медицинской помощи и включает мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний, медицинской реабилитации, контролю за ходом беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи должно стать приоритетом при формировании системы здравоохранения, подчеркнули в медицинском ведомстве.

Напомним, в 2021 году три центра первичной медпомощи открылись в Жамбылской области - на базе поликлиники №5 города Тараза, Жамбылской и Меркенской районных больниц.