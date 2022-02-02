+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Таразе открылся новый Центр первичной медпомощи

2 Февраля 2022 20:30
Поделиться:
В Таразе открылся новый Центр первичной медпомощи

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В областном центре открыт Центр первичной медико-санитарной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Главный санитарный врач столицы обратилась к астанчанам
В Павлодарской области полный курс вакцинации от КВИ прошли 72% жителей На 6,5% снизилась смертность от онкологических заболеваний в Алматинской области Все вакцины, используемые в Казахстане, прошли полный контроль – Ержан Байтанаев

Новый центр ПМСП появился в микрорайоне «Акбулак», на базе таразской городской поликлиники №2. Он рассчитан на 100 посещений в смену.

По информации пресс-службы управления здравоохранения Жамбылской области, доступ к современной медицинской помощи получили около 15 тысяч жителей микрорайонов «Акбулак» и «Каратау».

Населению будут оказаны медицинские услуги от выявления заболеваний до лечения в стационарах дневного пребывания.

Руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев, принявший участие в открытии медицинского центра, отметил, что главное направление в здравоохранении - это оказание первичной медико-санитарной помощи.

«Первое место, куда обычно обращаются люди, - это, конечно, поликлиника. В соответствии с поручением Президента страны Касым-Жомарта Токаева, для обеспечения шаговой доступности открывшийся в этой поликлинике центр ПМСП позволит значительно снизить нагрузку на медицинских работников, обеспечит ликвидацию больших очередей, а также оказание профессиональной медицинской помощи пациентам в кратчайшие сроки», - сказал Асет Калиев.

Осмотрев центр, руководитель управления дал ряд конкретных поручений главному врачу городской поликлиники №2 Женис Тойшыбековой и пожелал успехов в работе.

В Центре первичной медико-санитарной помощи, расположившемся в отдельном трехэтажном здании, работают 11 врачей, 33 медсестры, имеются процедурный, прививочный, аптечный и лечебные кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием.

Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) является основой системы оказания медицинской помощи и включает мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний, медицинской реабилитации, контролю за ходом беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи должно стать приоритетом при формировании системы здравоохранения, подчеркнули в медицинском ведомстве.

Напомним, в 2021 году три центра первичной медпомощи открылись в Жамбылской области - на базе поликлиники №5 города Тараза, Жамбылской и Меркенской районных больниц.


Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Здравоохранение  
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Новости по теме
Главный санитарный врач столицы обратилась к астанчанам
В Павлодарской области полный курс вакцинации от КВИ прошли 72% жителей
На 6,5% снизилась смертность от онкологических заболеваний в Алматинской области
Все вакцины, используемые в Казахстане, прошли полный контроль – Ержан Байтанаев
Популярное
1 Президент РК выразил благодарность Бауыржану Байбеку за работу на посту первого заместителя председателя «Nur Otan»
2 Факты продажи госмедклиник по заниженной стоимости озвучила депутат Дания Еспаева
3 Новый Аким Алматы приостановил все виды точечных застроек в городе
4 Руководителя департамента по регулированию естественных монополий уволили в СКО
5 Парламент принял поправки в конституционные законы, касающиеся Елбасы
6 Глава государства принял президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова
Читайте также
В Павлодарской области полный курс вакцинации от КВИ прошли 72% жителей
Схрон оружия обнаружили в заброшенном здании в Таразе
Президент РК выразил благодарность Бауыржану Байбеку за работу на посту первого заместителя председателя «Nur Otan»
Факты продажи госмедклиник по заниженной стоимости озвучила депутат Дания Еспаева
Новый Аким Алматы приостановил все виды точечных застроек в городе
Руководителя департамента по регулированию естественных монополий уволили в СКО
Парламент принял поправки в конституционные законы, касающиеся Елбасы
Глава государства принял президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив