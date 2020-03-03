В Таразе открылся центр поддержки института семьи «Бақытты отбасы»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - По всем сложным семейным вопросам различного характера теперь жители Тараза смогут обратиться в специально открытый центр «Бақытты отбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в пресс-службе акима Жамбылской области, центр поддержки института семьи создан для граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации. Здесь будут оказывать юридическую, психологическую и социальную помощь.

В открытии приняли участие аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, руководитель центра «Бақытты отбасы» Алатауского района города Алматы Акмарал Басирова, предприниматель из Тараза инвалид первой группы Анар Бексултанова, многодетные матери, жители города.

«Цель этого центра - помощь многодетным, малообеспеченным, неполным семьям, консультирование по вопросам получения жилья, адресной социальной помощи, трудоустройства, по другим проблемам. Вся необходимая помощь будет оказываться здесь. Не надо ходить по акиматам, собираться в общественных местах. Здесь вам помогут квалифицированные специалисты - психологи, социологи, юристы. К вашим услугам будет представлена база свободных вакансий», - отметил Бердибек Сапарбаев.

Как пояснили в учреждении, все государственные услуги здесь будут оказаны по принципу «одного окна», с каждой семьёй работа будет вестись индивидуально. Жители Тараза смогут получить здесь пошаговую, системную консультацию и помощь по вопросам здравоохранения, образования, получения жилья, открытия бизнеса, переподготовки, льготного кредитования, трудоустройства и иной государственной поддержки в рамках действующих государственных программ. Женщины, желающие начать собственное дело, смогут пройти обучающие курсы кройки и шитья.

На базе центра будет работать общественная приемная акимата области. По графику приём граждан будут вести заместители акима области, руководители управлений и других организаций.

На сегодняшний день в Жамбылской области насчитывается 32,6 тыс. многодетных семей, около 46 тыс. лиц с инвалидностью.

По данным департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по Жамбылской области, более 31 тыс. многодетных семей в регионе получили с 1 января 2020 года новое пособие на сумму 1,4 млрд тенге.