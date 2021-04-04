В Таразе открыли памятник Халық Қаһарманы Газизу Байтасову

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Торжественное открытие памятника Халық Қаһарманы Газизу Байтасову состоялось в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В день 50-летия героя состоялось возложение цветов к возведенному в парке «Женис» памятнику Халық Қаһарманы Газизу Байтасову, минута молчания и троекратный автоматный залп.

На торжественной церемонии открытия памятника аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев отметил, что имя капитана полиции Газиза Байтасова навечно вписано в плеяду героев независимого Казахстана. Он первый и единственный среди сотрудников правоохранительных органов удостоен высшего звания Халык Каһарманы.

«Десять лет назад мужественный полицейский встал на пути террориста, отдав самое дорогое – свою жизнь для блага всех мирных жителей. Газиз Байтасов сдержал свою клятву оберегать покой граждан, он является воплощением преданного служения своему долгу и большой отваги», - сказал глава региона.

Присутствовавший на мероприятии заместитель министра внутренних дел РК Арыстангани Заппаров подчеркнул, что казахстанские полицейские с честью несут свою службу.

С момента обретения независимости в стране погибли около 800-т сотрудников правоохранительных органов. Этот памятник - дань уважения всем, кто отдал жизни во имя спокойствия граждан. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах. Министерством внутренних дел ежегодно проводится акция «Қазіргі заман қаһармандары», во всех областях созданы уголки мужества. Одной из аудиторий Казахского национального университета имени аль-Фараби присвоено имя Газиза Байтасова, отметил он.

Секретарь областного маслихата Махметгали Сарыбеков провел параллель между героями XX и XXI века Баурыжаном Момышулы и Газизом Байтасовым. Обоих роднит беспримерное мужество и беззаветная любовь к Родине. От имени депутатского корпуса он выразил благодарность руководству области, органам внутренних дел и меценатам за поддержку достойной инициативы по возведению памятника.

Начальник департамента полиции Жанат Сулейменов акцентировал, что подвиг Газиза Байтасова является примером для всех полицейских. Память о своем сотруднике они свято берегут, постоянно оказывают помощь его семье. В свою очередь вдова героя Гульжамал Тажиева отметила заботу со стороны местной власти, правоохранительных органов, просто неравнодушных людей. Их семью регулярно приглашают на всевозможные акции и мероприятия памяти Газиза Байтасова. «Он стал героем для всего казахстанского народа», - отметила Гульжамал Тажиева.

Память об отважном полицейском Газизе Байтасове свято чтят жамбылцы. На днях в Таразе состоялся турнир по волейболу памяти Халық Қаһарманы Газиза Байтасова, о чем сообщил на своей странице в Facebook начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов. На 2021 год в департаменте полиции области запланирован ряд мероприятий, посвящённых юбилею Народного героя.

Напомним, в Таразе 12 ноября 2011 года в результате преступлений, совершенных приверженцем джихадистского движения, погибли семеро человек, в том числе пятеро сотрудников правоохранительных органов и двое гражданских лиц, ранены трое сотрудников органов внутренних дел. Командир первого взвода отдельного батальона дорожной полиции Газиз Байтасов тогда ценой собственной жизни преградил путь преступнику.

Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева за выдающиеся заслуги перед Отечеством, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Байтасову Газизу Абдибековичу - командиру первого взвода отдельного батальона дорожной полиции ДВД Жамбылской области присвоено звание «Халық қаһарманы» (посмертно).

Память героя увековечена в его родном селе Туймекент Байзакского района в названии школы, в которой он учился. В райцентре Сарыкемер, на Аллее Славы, установлена мемориальная доска. В Таразе, рядом со зданием департамента полиции, установлен бюст «Халық Қаһарманы» Газиза Байтасова. Музей полиции посещают ветераны, сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие, студенты вузов и колледжей, гости Жамбылской области, проводятся экскурсии для учащихся.