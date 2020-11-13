В Таразе отдали дань памяти Халық Қаһарманы Газизу Байтасову

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Память Халық қаһарманы Газиза Байтасова почтили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформа».

Напомним, 12 ноября 2011 года в Таразе в результате преступлений, совершенных приверженцем джихадистского движения, погибли семеро человек, в том числе пятеро сотрудников правоохранительных органов и двое гражданских лиц, ранены трое сотрудников ОВД. Командир первого взвода отдельного батальона дорожной полиции Газиз Байтасов ценой собственной жизни преградил путь преступнику. Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева за выдающиеся заслуги перед Отечеством, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Байтасову Газизу Абдибековичу – командиру первого взвода отдельного батальона дорожной полиции ДВД Жамбылской области присвоено звание «Халық қаһарманы» (посмертно).

В день памяти Газиза Байтасова в Департаменте полиции Жамбылской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное герою, сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

В мероприятии приняли участие руководство департамента, родственники героя, представители государственных органов, ветераны органов внутренних дел. Торжественный митинг начался возложением цветов к памятнику Халық қаһарманы Газиза Байтасова, которого почтили минутой молчания. Был дан церемониальный салют тремя залпами.

«Девять лет прошло с тех пор, как погиб один из лучших сотрудников органов внутренних дел «Халық қаһарманы» – командир 1-го взвода отдельного батальона дорожной полиции ДВД Газиз Байтасов. Только настоящий патриот может не думать о своей жизни, а идти на героические поступки. В числе таких людей оказались и наши жамбылские полицейские, погибшие от рук террориста. Родина никогда не забудет своих сыновей-патриотов, имя которых навсегда останется в нашей памяти», – сказал начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов. Супруга Газиза Байтасова Гульжамал Тажиева в ответном слове поблагодарила руководство и личный состав органов внутренних дел Жамбылской области за память и внимание к их семье.

Памятное мероприятие завершилось открытием в областном историко-краеведческом музее стенда, посвященного «Халық қаһарманы» Газизу Байтасову.

Ежегодно в Жамбылской области проходят мероприятия, посвященные трагическим событиям 12 ноября 2011 года и подвигу капитана полиции Газиза Байтасова. Возлагаются цветы к обелиску на месте гибели героя и к его скульптурному бюсту на Аллее ДВД. Проходят митинги с участием жамбылского гарнизона и представителей широкой общественности. Во всех подразделениях МВД были созданы уголки мужества в память о героическом поступке Газиза Байтасова. Ежегодно проводилась республиканская акция «Қазіргі заман каһарманы», в рамках которой чествовали полицейских, проявивших мужество при исполнении служебного долга.

До периода карантина ежегодно департамент полиции проводил мероприятия, посвященные герою, - различные акции, митинги, семинары, культурно-воспитательные и спортивные мероприятия в школах и вузах. Халық Қаһарманы Газиз Байтасов навечно занесён в список личного состава департамента полиции Жамбылской области под номером «один».

Память героя увековечена в его родном селе Туймекент Байзакского района в названии школы, в которой он учился. В райцентре этого района селе Сарыкемер на Аллее Славы установлена посвященная ему мемориальная доска. В Таразе близ здания жамбылской полиции установлен бюст Халық Қаһарманы Газиза Байтасова. В действующем здесь с 2008 года музее истории полиции особое место занимает экспозиция, посвященная Халық Қаһарманы Газизу Байтасову, экспонируются его личные вещи, переданные семьей. На таразской улице, названной в честь героя, установлена мемориальная плита в его честь.

По инициативе департамента полиции Жамбылской области и при поддержке руководства КазНУ имени Аль-Фараби одной из аудиторий юридического факультета этого вуза присвоено имя Газиза Байтасова, который обучался в стенах данного вуза.