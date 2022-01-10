ТАРАЗ.КАЗИНФОРМ - В Таразе обнаружено тело начальника Департамента полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В г. Тараз обнаружено тело начальника Департамента полиции Жамбылской области. Проводится досудебное расследование. Обстоятельства выясняются», - прокомментировали в пресс-службе МВД Республики Казахстан.

Сулейменов Жанат Куанышулы родился в 1962 году, в органах внутренних дел РК работает с 1980 года. Имеет большой стаж работы на руководящих должностях. В разные годы возглавлял Комитеты криминальной полиции, по борьбе с наркобизнесом, Департаменты полиции Кызылординской и Южно-Казахстанской областей, а также Департамент полиции на транспорте. В 2017-2019 годы трудился первым заместителем министра внутренних дел РК. В последние годы являлся начальником Департамента полиции Жамбылской области.

Ранее сообщалось, что поджигателей здания областного акимата задержали в Таразе. Напомним, в областном центре продолжается антитеррористическая операция. Поджигателей здания областного акимата задержали в Таразе.

В регионе действует красный уровень террористической угрозы. «Красный» уровень террористической угрозы действует в Жамбылской области.