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    12:55, 10 Январь 2022 | GMT +6

    В Таразе обнаружено тело начальника Департамента полиции Жамбылской области

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    ТАРАЗ.КАЗИНФОРМ - В Таразе обнаружено тело начальника Департамента полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В г. Тараз обнаружено тело начальника Департамента полиции Жамбылской области. Проводится досудебное расследование. Обстоятельства выясняются», - прокомментировали в пресс-службе МВД Республики Казахстан.

    Сулейменов Жанат Куанышулы родился в 1962 году, в органах внутренних дел РК работает с 1980 года. Имеет большой стаж работы на руководящих должностях. В разные годы возглавлял Комитеты криминальной полиции, по борьбе с наркобизнесом, Департаменты полиции Кызылординской и Южно-Казахстанской областей, а также Департамент полиции на транспорте. В 2017-2019 годы трудился первым заместителем министра внутренних дел РК. В последние годы являлся начальником Департамента полиции Жамбылской области.

    Ранее сообщалось, что поджигателей здания областного акимата задержали в Таразе. Напомним, в областном центре продолжается антитеррористическая операция. Поджигателей здания областного акимата задержали в Таразе.

    В регионе действует красный уровень террористической угрозы. «Красный» уровень террористической угрозы действует в Жамбылской области.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Жамбылская область ЧП-2022 Происшествия Правоохранительные органы
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