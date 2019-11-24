В Таразе назвали дату открытия крупнейшего в РК историко-туристического центра «Шахристан»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе готовятся к открытию этнокультурного комплекса «Шахристан» и памятника «Аулие-Ата», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, строящийся в Таразе историко-туристический комплекс «Шахристан», вместе с уже существующим археологическим комплексом «Древний Тараз», обещает стать крупнейшим в Казахстане туристическим центром. Некогда на этой территории находился центральный рынок, который в 2011 году дислоцировали и начали археологические раскопки древнего городища, возраст которого насчитывает как минимум две тысячи лет. Здесь обнаружено порядка 50 тысяч артефактов VI - XII веков, помещенных в построенный здесь же музей - единственный в Казахстане подобного рода музей, где представлены только экспонаты, найденные во время археологических работ на городище Тараз. Также были найдены средневековая цитадель, мечеть VIII - IX веков, медресе, алтарь зороастрийцев, зиндан, набережная древнего русла реки Талас, фундаменты жилых строений.

Уникальный историко-туристический объект, который станет продолжением и дополнением археологического комплекса «Древний Тараз», строится рядом с комплексом «Древний Тараз», на месте предполагаемого нахождения шахристана древнего города.

По словам советника руководителя управления строительства акимата Жамбылской области Рахманкула Байтелиева, возглавляющего также рабочую группу по вопросам строительства и оформления этнокультурного центра «Шахристан», на сегодня строительно-монтажные и инфраструктурные работы практически завершены. Ведутся отделочные и наружные облицовочные работы. Электромонтажные и вентиляционные работы заканчиваются.

««Шахристан» включает в себя несколько отдельно стоящих зданий и объектов, основным назначением которых является ознакомление с историей и культурой древнего Тараза, - рассказал Рахманкул Байтелиев. - Это двухэтажный краеведческий музей с четырьмя залами для экспозиций, конференц-залом, бытовыми и техническими помещениями. Быт, культура и история нашего края будут освещаться здесь. Выставочный павильон, предназначенный для экспозиции достижений и передовых технологий современности, включает зал переговоров и конференц-зал, также технические и административные помещения. Все помещения оборудованы современными IT-технологиями. Галерея художественно-изобразительного искусства предназначена для выставки картин разных направлений. Здесь же имеются помещения для проведения мастер-классов художниками».

Помимо этого, в «Шахристане» будут проходить ретро-фестивали в специально сооруженном для этого амфитеатре. В двухэтажном здании «Руханият» будут представлены экспонаты для углубленного изучения обычаев, быта и культуры предков. А Галерея мастеров рукоделия предназначена для изучения и развития ремесленничества, рассказал Рахманкул Байтелиев.

Как сообщили в управлении туризма акимата Жамбылской области, официальное торжественное открытие этих историко-туристических объектов запланировано на декабрь этого года. Грандиозный памятник хану Карахану, прозванному «Аулие-Ата», появится в расположенном на юго-западной окраине города комплексе Тектурмас.

«Эти объекты внесут свой весомый вклад в повышение узнаваемости Жамбылской области как привлекательного для туризма региона с богатой древней культурой и историей, а также поспособствуют возрождению Тараза как города мастеров-ремесленников, - отметили в областном акимате. - «Шахристан» включает в себя комплекс архитектурных зданий в восточном стиле: центр ремесленников, центр «Тараз-туризм», центр «Руханият и историковедения», амфитеатр «Ретро-фестиваль», художественная галерея, областной краеведческий музей, выставочный павильон, пешеходный Арбат и стела с башенными часами. В рамках открытия центра ремесленников и центра «Тараз-Туризм» мы готовимся к международной выставке «Ремесленники Древнего Тараза», в которой примут участие свыше 50 ремесленников, из которых 20 иностранных и свыше 30-ти казахстанских. Кроме того, планируется участие представителей госорганов и нацкомпаний, общественных деятелей, депутатов Сената и Мажилиса Парламента РК, почетных уроженцев Жамбылской области, внесших весомый вклад в развитие Казахстана. Ожидаем прибытие и туристских ассоциаций, представителей СМИ».

Отмечается, что в перспективе «Шахристан» и «Древний Тараз» объединит в единую композицию пешеходный «Арбат», созданный на прилегающих улицах. Вдоль улицы будет протекать канал протяженностью 350 метров, украшенный фонтанами и малыми архитектурными формами. Находящиеся здесь двухэтажные жилые здания уже оформляют в восточном стиле. От комплекса «Древний Тараз» протянется канатная дорога в сторону расположенного в горах древнего исторического памятника Тектурмас, где планируется создать на обширной площади этнокультурный комплекс.