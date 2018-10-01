В Таразе назначили предварительное слушание по делу в отношении Мухтара Аблязова

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе назначено предварительное слушание по уголовному делу в отношении Мухтара Аблязова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области.

Напомним, в феврале этого года в Таразе проходило судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бизнесмена Муратхана Токмади, лидера ОПГ «Депутатский корпус», обвиненного в убийстве бывшего главы АО «Банк ТуранАлем» (ныне «БТА Банк») Ержана Татишева. В ходе судебного разбирательства в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области выяснилось, что М. Токмади, попав под влияние и поддавшись уговорам М. Аблязова, согласился за денежное вознаграждение в размере $4 млн выполнить его заказ на убийство Е. Татишева.

«Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области сообщает о том, что, в соответствии со статьями 319, 321 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, 08.10.2018 года к производству принято уголовное дело в отношении Аблязова Мухтара Кабуловича, преданного суду вследствие совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 28, п.п. «ж», «з» части 2 статьи 96 (организация убийства, то есть противоправного умышленного причинения смерти другому человеку, совершенного группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму) Уголовного кодекса Республики Казахстан (в редакции 1997 года)», - говорится в официальном сообщении суда.

Предварительное слушание назначено на 11.00 часов 12 октября 2018 года в открытом судебном заседании, в зале судебных заседаний специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области.

«Подсудимому Аблязову Мухтару Кабуловичу разъясняется, что ему необходимо явиться в назначенное время в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Абая, 143 а для участия в предварительном слушании», - сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области.